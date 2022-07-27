看好七夕商機！ 8大「情人節浪漫旅宿專區」看這裡

搶攻國旅復甦商機，趁著情人節假期來一場浪漫旅宿，嚴選數十間知名飯店及風格旅宿（圖－寒舍艾麗酒店）。 圖：奧丁丁集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著本土疫情趨緩，國旅市場復甦，加上暑假旺季出遊與七夕情人節商機，數位旅遊訂房平台推出情人節浪漫旅宿專區，彙整全台各地多家精選飯店及風格旅宿，主打歷年情人節最受民眾歡迎的透明系、山海景觀及浪漫浴缸等嚴選房型，指定旅宿搭配悠遊國旅補助最高可折抵1,300元，推薦民眾於疫情緩和之際，挑選別具風格的特色旅宿，為生活創造儀式感，與另一半共度浪漫時光。

精選飯店涵蓋台北寒舍艾麗酒店、台中林酒店、高雄義大皇家酒店、宜蘭礁溪老爺酒店、花蓮理想大地渡假飯店、台東桂田喜來登酒店等，風格旅宿以可看山望海極致景觀、擁有通透空間的透明系旅宿為主，含漫漫日出、朗朗山水民宿、初見恆美、白水木、來了、沐日、小島公寓、SH Villa 頌華私墅、故事所等，全平台不限房型累積5晚享第6晚半價，累積8晚贈1晚免費，提供民眾多元選擇。

根據統計數據顯示，歷年七夕情人節當週平台訂單金額，相較當月其他週成長幅度高達四成，其中近七成旅客偏好入住含浴缸設施、擁有山海景觀的房型，顯示極具特色的風格房型備受情侶喜愛，成為過節首選。

奧丁丁集團行銷業務代表高婉毓分享：「奧丁丁揪你擁有眾多風格旅宿，每到節日更是一房難求，今年情人節我們特別挑選出歷年情人節熱銷旅宿，以及涵蓋具浴缸、SPA、泳池及透明空間設計旅宿及輕奢飯店房型，讓情侶們甜蜜入住，共度浪漫雙人時光，指定房型更可搭配悠遊國旅補助，每房每晚最高可折抵1,300元。」

奧丁丁揪你業務經理蔡宛芷分享：看好下半年國旅市場復甦趨勢，奧丁丁揪你Q2新增全台三千多家知名飯店、商務旅館，無論是情侶過節、親子出遊、商務人士還是包棟派對，都可輕鬆找到合適選項，並享全年度住宿累積優惠－「滿五晚，第六晚半價；住八晚，第九晚免費」，推薦經常出遊的民眾加入Premium鑽石會員再另享5％折扣，邀民眾於疫情緩和之際規劃療癒身心的旅程，在舒適的旅宿空間留下美好回憶。

情人節旅宿約會提案！主打透明系、山海美景、輕奢飯店

▲花蓮－漫漫日出 Before Sunrise。 圖：奧丁丁集團／提供

透明系｜花蓮－漫漫日出 Before Sunrise

【漫漫日出】鄰近北濱海岸第一排的絕佳視野，在房內即可欣賞蔚藍太平洋海景和日出景致，距離東大門夜市只需5分鐘車程。部分房型空間內採玻璃隔間設計，搭配簡約卻又不失設計感的裝潢，既可區分出臥室、衛浴以及陽台，又不影響視覺上的寬敞舒適，情侶可以一邊在浴缸泡澡，一邊眺望窗外的海岸風景，共度浪漫的親密時光。【漫漫日出】提供山景、海景、街景三種雙人房型，為奧丁丁揪你情人節熱門旅宿之一。

▲宜蘭－Wonderwall 美好境界。 圖：奧丁丁集團／提供

透明系｜宜蘭－Wonderwall 美好境界

【Wonderwall 美好境界】鄰近冬山河出海口，左面河、右面海的絕佳位置，在房內即可感受溫暖海風的吹拂，270°無死角的遼闊海河美景映入眼簾，在極簡清水模建築內更提供海景、河景、大露台、開放式浪漫衛浴、私人陽台等多元特色房型，還可租借烤肉設備、帶毛小孩一起入住，適合情侶於舒適而幽靜的旅宿空間內，度過浪漫的情人節。

▲高雄－小島公寓。 圖：奧丁丁集團／提供

透明系｜高雄－小島公寓

【小島公寓】位於高雄市中心，鄰近美麗島捷運站與六合夜市，是將30多年老屋重新活化，融合古老物件與嶄新設計元素的質感旅宿空間，並提供七間風格多元的房型，部分房型設有透明隔間衛浴與寬敞浴缸，適合與戀人一起泡澡放鬆、享受親密時光。此外，一樓溫暖簡約的小島酒館更提供以台灣水果為主軸的調酒飲品，推薦情侶可於夜晚佇留，享受微醺小酌體驗。

▲屏東－沃鉐居。 圖：奧丁丁集團／提供

山海美景｜屏東－沃鉐居

【沃鉐居】座落於鵝鑾鼻埔頂村庄深處，戶外坐擁寬廣草原，室內為清新通透的寬敞空間，以柔和莫蘭迪色裝潢設計，以及綠色植栽點綴房間更顯療癒，每個房間設有獨立觀景台，可以感受屏東的溫暖陽光透過大片窗戶灑進房內，適合與伴侶在遠離塵囂的秘境民宿裡，享受面山背海的美麗風景，在國境之南度過單純自然的美好時光。

▲花蓮－理想大地渡假飯店。 圖：奧丁丁集團／提供

山海美景｜花蓮－理想大地渡假飯店

【理想大地】為台灣唯一入選《100 Hotels + Resorts》世界百大飯店，更有「提升心靈之地」的美譽，園區內有西班牙式環河景觀別墅、2.2公里運河、萬坪綠野等風光景致，湖光山色共構如同置身於異國的優雅情調與浪漫風情，情侶可盡情享受室外游泳池、SPA、桑拿按摩等多種娛樂與休閒設施，並悠閒漫步於台灣飯店唯一附設的自然生態公園，來一趟偽出國感的宅度假旅程。

▲宜蘭－礁溪老爺酒店。 圖：奧丁丁集團／提供

輕奢飯店｜宜蘭－礁溪老爺酒店

【礁溪老爺酒店】坐擁五峰旗山嵐、蘭陽平原美景，距離台北只需50分鐘車程即可抵達，除了享受絕美無邊際泳池、四大主題風呂等多元設施外，還能享用在地溫泉蔬果與現撈海鮮的廚房美饌，情侶可於綠意盎然的主題景觀花園攜手漫步，或到鄰近的五峰旗瀑布、跑馬古道來一趟充滿芬多精的登山健行，再回到飯店內與另一半共享放鬆療癒、溫潤宜人的「美人湯」溫泉體驗。

▲台北－寒舍艾麗酒店。 圖：奧丁丁集團／提供

輕奢飯店｜台北－寒舍艾麗酒店

【寒舍艾麗酒店】座落於信義商圈，距離台北101與捷運市政府站僅需步行5分鐘，飯店內處處可見融合藝術、文化及生活的品味巧思，除了可在採現代設計風格、典雅優美的房間內休憩，更推薦到曾獲選《富比士旅遊指南》的台北最佳戶外泳池，在高空享受悠閒時光，欣賞無邊天際的繁華市景，晚上再於義大利餐廳享用浪漫大餐，非常適合與伴侶共享輕奢精彩的七夕情人節。

▲高雄－義大皇家酒店。 圖：奧丁丁集團／提供

輕奢飯店｜高雄－義大皇家酒店

【義大皇家酒店】位於義大遊樂世界，整體採歐風設計建築，附設上千坪的浪漫皇家花園廣場、八樓空中花園，更提供健身房、三溫暖、時尚水療池、戶外戲水區等多元設施，不同房型還可遠眺觀音山、近距離欣賞義大摩天輪，適合與伴侶在購物廣場、主題樂園、數位影城暢玩一天後，於典雅舒適的旅宿空間內享受異國浪漫氛圍，香甜入夢。

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