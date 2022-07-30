文具控看過來！精選全台６間「特色文具店」讓你逛到失心瘋 書寫出自己的溫度

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@traceeesh、@even_chan_1314、@ginny_techo
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每次走進文具店裡，看見排列整齊、琳瑯滿目的各式文具，總會讓人感到相當療癒，讓人忍不住想帶幾項文具回家，以下整理了6間特色獨具的獨立文具店，剛好到附近旅行時，不妨到店內走走，除了欣賞店內的選品以及陳列之外，也可能會找到適合自己、讓生活更輕鬆的各式文具！

直物生活文具

圖／@even_chan_1314
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直物生活文具公館店位在台電大樓附近的巷弄之間，小小的店面裡擺滿了各式各樣的文具，包含筆類、印章、筆記本等各種生活中常使用到的文具，讓人看得目不轉睛。除了公館店之外，同一品牌在捷運忠孝新生站附近還有一間直物文具Café，如果喜歡直物生活文具的選品，也可以順道造訪這間複合式的文具選品咖啡廳

圖／@even_chan_1314
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地址：台北市中正區羅斯福路三段210巷8弄10號

營業時間：週一、三、四、五 14:00-21:00，週六、日 13:00-19:00(週二公休)

理想の部屋

圖／@_tracysjournal_
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隱身於溫州街巷弄的理想的部屋是紙膠帶的專賣店，拉開木門之後，就有如走進了一間溫馨可愛的小房間，裡面滿滿都是讓人看得琳瑯滿目、形形色色的紙膠帶。一進到店裡面，就能夠看見玄關處懸吊著的紙膠帶，除了別出心裁的裝飾之外，店內展示著許多日本、台灣的紙膠帶，如果實在選不出自己想要買哪一捲紙膠帶，也可以試試紙膠帶扭蛋機！

圖／@_tracysjournal_
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地址：台北市大安區溫州街74巷8號

營業時間：週二～週日 13:00-19:30

美好文具室

圖／@traceeesh
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喜歡寫手帳的你絕對不能錯過美好文具室！在這間夢幻的文具店內，可以找到各式書寫用具、手帳本、拼貼、裝飾手帳各種文具小物，平常有在寫手帳的人一定可以在這裡找到自己理想中的用具，店內也會舉辦手帳展、拼貼展等，如果是剛開始接觸手帳的人也可以在美好文具室當中尋找靈感、找到最適合自己的紀錄方式。

圖／@traceeesh
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地址：臺北市松山區民生東路四段100號1樓

營業時間：週三至週日 14：00～21：00（週一、二公休）

菓ノ文具曲

圖／@mayyang___
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菓ノ文具曲位於台中西區的巷弄之間，這間由老宅翻修而成的雙層日式文具店也被譽為台中最美文具店。純白的外牆搭配著木窗木門，有如來到了日本的性格小店。店內的陳列與擺放也非常精緻，有種類豐富的印章、紙膠帶、便條紙、卡片等各式各樣的文具。喜歡日式風格的你絕對不能錯過這間好拍、好逛的文具店！

圖／@mayyang___
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地址：台中市五權西四街13巷6號

營業時間：公告於 Instagram，近期因疫情暫停開放實體店

愛治文具房

圖／@ginny_techo
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愛治文具房位於彰化火車站附近，創立了這間文具店的姊妹兩人以從小照顧他們的奶奶名字「愛治」為店名，店內除了有受到許多人歡迎的甜蜜生活系列商品之外，還有許多質感選物和文具，店內也常會有限定的商品和活動，如果剛好坐車到彰化站，不妨到這間可愛的文具店走走吧！

圖／@ginny_techo
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地址：彰化市長安街76巷7-2號1樓

營業時間：星期ㄧ、二公休(網路不出貨);三、四、五：12:30-19:00;六、日：12:00-20:00

歡迎光臨文具販賣部

圖／@cutepatty111
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花蓮的歡迎光臨文具販賣部就位於歡迎光臨_ Welcome Hostel 民宿的一樓，到花蓮市區旅行時，可以入住這間交通方便的旅宿，還能夠在一樓的文具販賣部選購自己喜歡的文具小物，不論是想要到文具販賣部看看，或者是直接入住民宿，都可以享受到室內溫馨舒適的氛圍！

圖／@cutepatty111
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地址：花蓮市大禹街4號

營業時間：週～週五 14:00-19:00 週六～週日 11:00-18:30

延伸閱讀>>【 桃園景點｜桃園 】文具控的天堂！桃園在地少女心溫馨文具店

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