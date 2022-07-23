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旗津黑沙玩藝節驚喜加碼 65米氣墊滑水道暑期五六日免費玩！

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圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

▲本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，比籃球場大的巨型戲水池。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，比籃球場大的巨型戲水池。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022旗津黑沙玩藝節以「動物狂歡派對」打造兩座南台灣最大主題沙雕及12座可愛動物沙雕，現場還有可以「坐」的沙雕貝殼沙發，吸引不少民眾前來拍照打卡，加上啤酒嘉年華的熱力加乘，上週六旗津湧入上萬人潮，市府觀光局乘勝追擊，7/22起再加碼推出大型氣墊樂園，暑假每周五六日免費入場，歡迎家長們帶著小朋友來Fun電一夏！

▲本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，比籃球場大的巨型戲水池。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，比籃球場大的巨型戲水池。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長周玲妏表示，繼上週六(7/16)旗津夏日雙節開幕邀請「國民姐夫」具俊曄演出嗨翻現場，本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，也要讓小朋友玩到欲罷不能，有高達15米的急速滑水道、長65米的城市滑水道、直徑26公尺的巨無霸戲水池及各式動物主題蹦跳氣墊，共有9座適合不同年齡層的氣墊遊具，讓整個旗津都是遊樂場，氣墊嘉年華開放時間為7/22至9/4每週五六日13:30-18:30，暑期限定通通免費。

▲極限衝浪派對，喜歡水上運動的你趕緊報名。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲極限衝浪派對，喜歡水上運動的你趕緊報名。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄旗津啤酒嘉年華將延續這Chill的氛圍，本週六(23日)所舉辦的活動主題「西洋金曲趴」，將播放經典西洋歌曲，讓所有人駐足在沙灘上，欣賞經典西洋金曲，由26Resrart帶來精彩表演，還有熱情的DJ們帶著大家一起隨著音樂一起嗨起來！接連本週日推出極限衝浪派對，喜歡水上運動的你趕緊報名(https://reurl.cc/d2KpXD)，準備跟著專業教練征服旗津海域！

▲旗津啤酒嘉年華有精彩表演及熱情DJ帶大家一起嗨!　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲旗津啤酒嘉年華有精彩表演及熱情DJ帶大家一起嗨!　圖：高雄市政府觀光局／提供

來到旗津除了必看的主題沙雕展以外，蘇美島風涼亭配上藤製躺椅，及近百組的沙灘躺椅休息區讓大家感受「海景第一排」的舒適愜意，一邊吹著海風休息，一邊看著夕陽美景，加上音樂、美食及啤酒，絕對是人生一大享受，讓遊客不用出國也有置身國外海島渡假的氛圍！旗津的美食與好物更是不容錯過，8月13日前的每週六的沙灘上，都有海尼根、可倫堡1664、百威等知名品牌啤酒以及在地商圈的澎湃下酒菜可選購；另限時推出旗津商圈集點送好禮，只要到指定合作店家消費，滿100元集1點，集滿5點就可以至服務台兌換黑沙玩藝節精美小禮或啤酒，活動期間不限兌換次數，買越多賺越多！

搭配市府悠遊國旅住宿優惠方案，「週間補到千，週五又補五」，快來高雄吃喝玩樂住宿省一波，更多活動詳細資訊可至觀光局臉書「高雄旅遊網」( https://fb.me/khh.travel/ )或網站( https://khh.travel )及旗津黑沙玩藝節臉書「Fun旗津」查詢。

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旗津 沙雕 觀光

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