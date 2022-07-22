最夯阿嬤駕到！全家便利商店╳「鬼門圖文」推7款趣味商品集點加價購　「御守抱枕毯、迷因擋泥板」快入手

圖文界最夯阿嬤大駕光臨全家便利商店！中元節倒數3周，全家便利商店攜手黑色幽默風格的「鬼門圖文」展開「中元buy buy攻略」集點加價購活動，7月27日上午10點起至8月23日推出7款全新集點商品，包含阿嬤最愛的「不求人搥背棒」、通勤族和學生族必備的「伸縮票卡夾」，還有詼諧惡趣味的「迷因擋泥板」等，一系列生活好物集結實用與趣味性，邀請民眾今夏一起當「嬤寶」，將阿嬤隨身帶著走，有buy有保庇。

今年農曆7月，全家便利商店應景攜手擅長繪製鬼故事的圖文創作者「鬼門圖文」推出集點加價購活動，邀請其最夯角色「阿嬤」擔綱集點商品主角。阿嬤經常是包辦中元祭祀的重要人物，並且在兒孫心目中帶有「超人」濾鏡，似乎只要阿嬤在就沒有辦不到的事，「鬼門圖文－中元buybuy攻略」以青綠臉、包包頭阿嬤設計7款日常實用商品，不論是上學通勤、居家必備、紓壓解疲勞等好物通通有，讓阿嬤陪民眾一起過中元。

縱橫馬路的機車族最討厭不守規矩的「拍咪呀」，尤其飆車超速更是害人害己，裝上「鬼門圖文迷因擋泥板」，斗大的「你若超速，阿嬤幫你超渡」警語，再秀出敲木魚場景，提醒行車安全，集400點＋449元或2,000點＋399元；同樣有阿嬤加持的「鬼門圖文御守抱枕毯」紅得喜氣，阿嬤超然乘坐雲上保庇乖孫「一生平安」，集400點＋699元或2,000點＋649元；還有通勤族、學生族必備的「鬼門圖文好兄弟派對伸縮票卡夾」，以派對跳舞為主題，每次拉長都會讓阿嬤的頭身分離，彷彿聽得見阿嬤的尖叫聲，詼諧惡趣味讓人會心一笑，集400點＋299元或2,000點＋269元。