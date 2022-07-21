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觀賞阿拉寶灣全球最美日出 和平島步道優化開放預約導覽

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阿拉寶灣與地質步道。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
阿拉寶灣與地質步道。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為營造和平島公園全區友善通用環境，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)已經完成阿拉寶灣通用步道優化，消除步道階梯高低差，並將舖面材質更新為洗露骨材，增加摩擦力，結合步道旁原生台灣百合以及豆腐岩自然地景，行走起來更感舒適療癒，民眾可至官網線上預約導覽，前來享受秘境探索樂趣。

和平島公園經北觀處「百觀海事的地質公園-基隆和平島公園更新」計畫，已陸續完成園區出入口、停車空間與候車亭、沐春跳台、遊客中心、藍海水池等既有遊客服務設施改善，更同步將閒置空間活化、形塑親海與親近自然的環境，大幅提升休憩環境品質，帶動和平島公園觀光旅遊；園區內休憩動線、活動空間以及資訊標誌等無障礙休憩環境，更曾獲Svayam 最佳無障礙旅遊景點獎(Svayam Accessibility Awards 2018)，及第九屆台灣景觀大獎(風景遊憩類)傑出獎暨年度大獎。

▲日出觀景台。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲日出觀景台。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，阿拉寶灣有著「全球最美日出」封號，位於和平島公園岩石管制區內，每年僅5月至9月開放預約導覽。北觀處趁東北季風封閉期間進行環境整備，採通用設計手法，將阿拉寶灣原有步道階梯調整為通用坡道，並將表面材質由亂石片、塊石更新為洗露骨材，增加摩擦力抗濕滑，結合步道旁原生台灣百合以及豆腐岩自然地景，行走起來更感舒適療癒；北觀處亦同時改善公廁採光通風、更新日出觀景台等休憩設施，迎接即將前來探索世界秘境的旅人。

▲臨海平台與步道。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲臨海平台與步道。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

跟著專業導覽老師，進入阿拉寶灣秘境，一探究竟。讓二千三百萬年的海蝕、風化地形為台灣說出地球的故事，近距離一睹著名的花豹岩、黑鳶岩的萬年風采！這趟旅行不但可以讓您深入探訪和平島特殊的海洋地質及百年人文歷史，也能從中了解地景保育的觀念，以及理解保護地質的重要性。

相關資訊：

北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/

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