露營懶人救星！全台5大奢華「全包式露營車」特輯，讓你說走就走享受Glamping樂趣

無論是露營新手或老手，只要提到懶人救星之中的救星，頂級豪華露營之中的首選，莫屬入住一台萬物具備的百萬露營車，躺在床上，就能欣賞宛如畫作般的森林、草原、湖泊、大海景緻，甚至抬頭直接仰望星空和銀河。





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一卡皮箱說走就走，不必搭棚整地、不必煩惱下雨、蚊蟲或鄰帳噪音、也不必排隊共用衛浴，豪華家電、寢具用品、大片玻璃景觀天窗、獨立寬敞起居空間，講究豪華的野外宿泊，夢寐以求的都當你打開車門那一瞬間，心就踏實了。懂玩又想Chill，就從品味隨興感兼具的懶人豪華露營車開始！

苗栗卓蘭豪華露營車推薦自然風情景觀餐廳度假民宿｜包下一座山頭的豪氣露營地





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標榜拉近你與星星的距離，擁有3000坪腹地的自然風情景觀餐廳度假民宿，有吃也有住，再加上獨立山頭的整片草地、大型氣墊設施、滾大球遊戲和親子沙坑，每逢週末假期總是一位難求；自然風情近年跟上豪華露營風，打造5台景觀星空露營車，室內寬敞明亮，除了雙人床和冷暖空調，也有沙發、電視、洗手台、小冰箱，以及乾濕分離的衛浴設備與免治馬桶，再加上三面採光景觀窗和頭頂天窗，光是躺在露營車床上，就能一覽270度遼闊草原的迷人風光。





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苗栗卓蘭自然風情露營車二日遊：





新竹橫山豪華露營車推薦拾階莊園內灣露營車｜歐美風格露營營區





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被新竹群山包圍的拾階莊園，打造一階一主題的露營營區空間，除了報到處是未來科技感十足的美式太空艙露營拖車，依序各階還有附固定式客廳帳的VIP八人露營車、溫馨鄉村風格的4-6人露營車和4-6人小木屋，大部分露營車和小木屋設有少見的上下舖雙層床架，讓人不禁懷念兒時與兄弟姐妹打鬧共眠的時光；每台露營車都配備一組遮陽桌椅、洗手槽和微波爐，也可額外租用豪華烤爐、音響和烤肉組合，真的是帶換洗衣物入住即可；由於鄰近新竹內灣老街，對於懶得料理的懶人來說，晚餐更是可以直接衝到老街買一波，吃飽喝足再一起抬頭數星星入眠。





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新竹橫山拾階莊園露營車二日遊：





宜蘭冬山豪華露營車推薦天ㄟ露營車｜梅花湖景第一排露營區





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清晨睡醒，一打開露營車窗就是梅花湖第一排！位於宜蘭冬山鄉間一處三面環山的天然湖泊，梅花湖畔的悠慢步調，總是療癒來自城市的旅人，其中天ㄟ露營車營區11台純白系露營車一字排開，藍天草地綠水相伴，情景彷彿置身歐洲湖畔；每台露營車可以入住2~4人，車內設有客廳、天窗、冷氣空調和衛浴設備，戶外也有專屬露臺，鞦韆、沙坑與大草地，園區除了規劃許多親子友善的空間場域，也開放寵物一同入住。





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宜蘭冬山天ㄟ露營車二日遊：





花蓮壽豐豪華露營車推薦在水一方｜環山湖畔露營車營地





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距離花蓮市區車程約20分鐘的鯉魚潭，是一處適合踏青、登山、騎單車、划船遊湖的地方，緊鄰潭側的一隅的在水一方湖畔小屋，除了有小木屋、景觀套房，也有專屬的露營車營地，停泊雙人露營車以及附有小茶室的日式露營車，露營車內的迷你客廳有冰箱、電視、冷氣和獨立衛浴，到了夜晚，還能搬著露營椅到木棧道乘涼、小酌、看星空，獨享湖畔的靜謐時光。





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花蓮壽豐鯉魚潭在水一方露營車二日遊：





澎湖烏崁豪華露營車推薦覓海灣精品露營車｜無邊際海景露營車園區





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體驗被海浪喚起的奢侈早晨，飛一趟澎湖就能人生解鎖！遠離馬公市區的人潮車潮，澎湖烏崁鄉間道路的臨海一側，是澎湖第一座露營車民宿－覓海灣，他讓每一台露營車都有專屬觀海平臺、Queen Size雙人床或四人上下舖的寢室空間與奢華衛浴設備，露營車裡裡外外都是海景第一排，景觀窗更是直接覽盡秘境海灣、潮間帶與烏崁漁港，checkin過後，躺在躺椅，吹著海風看海發呆，享受所謂的海天一線，盡收眼前，這就是豪華度假真諦啊！





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澎湖烏坎覓海灣露營車二日遊：





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