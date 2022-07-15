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清涼一夏！「悠遊國旅」平日3折玩樂園 九族文化村再享加碼優惠

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悠遊國旅樂園平日享3折優惠。　圖：九族文化村／提供
悠遊國旅樂園平日享3折優惠。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】配合交通部觀光局「悠遊國旅-3折遊樂園」專案，九族文化村將從7/15起，推出第二波優惠，平日門票殺低至三折，再享日月潭纜車百元超值購 ; 假日則維持2人1,000元優惠，並直接贈送日月潭纜車當日搭乘。平日再加碼，直接端出比門票三折更殺的「中彰投鄉親優惠」，鎖定設籍中彰投三縣市的民眾獨享，於平日可以兒童票的三折購票，只要210元的破天荒優惠下殺，同享日月潭纜車現場百元超值加價購。

九族文化村還透露，這次九族卯起來還提供很多比三折更低的超殺優惠，提供給特定身分條件的人，其中除了中彰投鄉親外，還針對安親班、老人會等團體，以及弱勢的育幼院院童，提供平日門票只要10元的絕殺優惠，如果有社團想要幫助這些院童出遊，可以聯繫九族業務部049-2898835依不同的條件，詢問優惠方案詳情。

▲沖瘋水樂園。　圖：九族文化村／提供
▲沖瘋水樂園。　圖：九族文化村／提供

黃經理特別指出，不管是平日的國旅優惠，或是九族加碼的中彰投鄉親平日回饋，都必須先上「悠遊國旅-3折遊樂園」的網站平台 https://3tp.taiwan.net.tw/ticket/nine 去預約數量，取得優惠憑證，才能以憑證享有此優惠。唯獨假日的2人$1000送纜車優惠是九族再加碼，無需預約。

九族文化村開放了沖瘋水樂園，提供國內首見8公尺高的挑戰型沖瘋彈飛道，加上親子同樂的滑水道和戲水池迎接暑假旅遊旺季，吸引了許多搶先體驗的民眾入園，創下了暑假以來，也是疫情升溫以來，遊客人數最多的一天紀錄。

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