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國旅補助快閃優惠！ 這2家「0元入住」、 這6間「住一晚送一晚」還能免費吃早餐

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Hotelday+ 承億文旅、臺中公園智選假日飯店 Holiday Inn Express Taichung Park
圖／取自Hotelday+ 承億文旅臺中公園智選假日飯店 Holiday Inn Express Taichung Park

悠遊國旅補助即將上路，你申請好了沒？台中有一間飯店在國旅補助方案開放使用之前，搶先祭出限時2天「0元入住」國旅補助快閃優惠，嘉義一間飯店搭配悠遊國旅補助推出最新0元住房優惠加免費享用自助早餐，另有6間飯店宣布「住1晚送1晚」優惠專案，入住雙人房平均每人只要425元超划算。

臺中公園智選假日飯店

圖／取自臺中公園智選假日飯店 Holiday Inn Express Taichung Park
圖／取自臺中公園智選假日飯店 Holiday Inn Express Taichung Park

臺中公園智選假日飯店於7/13、7/14限時2日強力推出「國旅補助0元入住」快閃優惠，只要在上午10點至下午2點開放搶購時完成訂購，並於7/18起至9/29止期間的週日至週四入住，即可使用悠遊國旅補助折抵1300元，完全無需額外再付費，優惠每日限量售完為止，提醒民眾預訂時須提供有效信用卡擔保訂房喔。

香湖國際大飯店

圖／取自嘉義香湖國際大飯店 Shiang Hu
圖／取自嘉義香湖國際大飯店 Shiang Hu

嘉義香湖國際大飯店搭配悠遊國旅補助推出「最新0元住房優惠」，7/15起至12/15止，只要先至悠遊國旅頁面完成登錄，週日至週四住進飯店雙人房真的不用錢，還能免費享用飯店自助早餐。

淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、潭日月、桃城茶樣子、小承輕旅、墾丁雅客小半島

承億文旅旗下6館任選一館別，推出最新「雙城遊」住宿專案，只要在7/31前訂房，並於8/31前的平日入住，那麼淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、潭日月、桃城茶樣子、小承輕旅、墾丁雅客小半島的6個館別，雙人房就送雙人房住宿券，四人房送四人房住宿券，贈送之住宿券可入住淡水吹風或台中鳥日子雙人房，效期至2023/3/31止。以2晚入住最低價2999元來算，扣完補助最高1300元之後只要1699元，雙人平均每人每晚只要425元，實在超值！

圖／取自Hotelday+ 承億文旅
圖／取自Hotelday+ 承億文旅

圖／取自Hotelday+ 承億文旅
圖／取自Hotelday+ 承億文旅

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