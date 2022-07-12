國旅補助快閃優惠！ 這2家「0元入住」、 這6間「住一晚送一晚」還能免費吃早餐

位在中橫公路上，福壽山農場的遊客絡繹不絕，來到這裡彷彿來到世外桃源，春季有滿山遍谷的花海，夏季成為最佳的避暑勝地，清澈的天空與夏季銀河盡收眼底，秋季可以嚐到最新鮮的水果，蘋果、水蜜桃、水梨等，是水果的採收季節，冬季賞楓、賞雲海，幸運的話還可以遇到雪，每個季節都有屬於他的驚喜。許多人可能不知道的是，福壽山農場再往深處走一點，那裡有一處最湛藍的高山溪流步道，海拔來到2500公尺左右，合歡溪步道，步道一整路都很平緩好走，很適合親子或是長輩同遊。在那裏你可以觀賞到高山溪谷的面貌，可以看到深潭中有國寶級「櫻花鉤吻鮭」悠遊在寶藍色的水中，高聳的鐵杉佇立在溪谷中，展現出生命之美，這裏也是電影「賽德克巴萊」的取景點之一，步道綿延在溪流旁，彷彿漫步在森林中，非常推薦安排兩天一夜來拜訪此秘境！

2022-07-12 09:01