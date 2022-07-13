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「2022台北國際夏季旅展」15日舉行 飯店推「買餐送房」、補助折抵0元入住

欣傳媒／ 欣傳媒

「2022台北國際夏季旅展」將於7月15日至18日一連4天於台北世貿一館舉行，將匯集各縣市觀光局、旅行社、飯店、景區等參展，除了提供旅遊資訊之外，許多業者也包裝優惠產品進行銷售，預料將成為民眾選購今年下半年旅遊商品的最好時機。

Just Sleep捷絲旅搭上悠遊國旅補助熱潮，祭出「買餐券享補助」史上最優惠住房專案；圖片／Just Sleep捷絲旅提供

交通部觀光局今年設立主題館(B302)，以台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為推廣重點，觀光局表示，本次主題館邀請台灣觀巴協會業者以「帶全家去旅行」為主題，推廣全台91條套裝旅遊路線產品，讓民眾即刻出發，輕鬆體驗有特色、有文化、有深度的旅遊行程。而提供景點接駁公車服務的「台灣好行」，自7月1日至11月30日期間舉辦「台灣好行串遊集點趣」集點活動，只要搭乘台灣好行即可參加集點，月月抽萬元現金等多項好禮，讓民眾除了可以享受旅遊的美好外，更有機會抽中驚喜好禮，一舉數得。

交通部觀光局今年設立主題館，以台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為推廣重點；圖片／交通部觀光局提供

此外，針對自行車旅遊的部分，交通部觀光局展館內亦介紹全台自行車6大路線型態、16條多元路線，及35條台灣好行串接自行車車道資訊，供民眾出遊前行程規劃參考，並搭配全台目前超過1,300家以上的自行車友善旅宿，讓民眾在以低碳環保的自行車旅遊中，能得到更多的旅遊便利及免費服務。

為讓民眾深入了解由交通部觀光局所規劃的低碳旅遊方式，主題館內規劃台灣旅遊大解密、積木拼圖遊戲等，民眾完成指定內容，就有機會獲得限量牛津布文件袋、圓筒單車自行包等實用又值得收藏的好禮。現場加入觀光局FB、LINE、IG加好友、按讚等活動，也可獲得客製化涼感毛巾或是其他神秘小禮品。

台北晶華酒店今年最大的亮點就屬首次推出、可任選栢麗廳假日午晚餐或外帶分享餐的「栢麗廳假日午晚餐單人券」；圖片／台北晶華酒店提供

晶華酒店的餐券每年總是成為人龍排隊搶購的標的。今年台北晶華酒店(B923)將參展的推廣重點擺在超值城市小旅行及廣受消費者喜愛的各式優惠餐券上。今年最大的亮點就屬首次推出、可任選栢麗廳假日午晚餐或外帶分享餐的「栢麗廳假日午晚餐單人券」，以及旅展限定999元的「栢麗廳雙人早餐劵」，憑餐券加訂客房，每房僅需2,600元，搭配7月15日後上路的國旅補助還每房至多可再省1,300元，相當於每人房價加自助早餐僅需1,150元。

在世貿展覽場館之外，晶華同步於飯店一樓的栢麗廳櫃檯前規劃一區「旅展快閃店」，方便無法前往世貿的民眾也能共襄盛舉；7月1日12點起至7月18日下午7點官網也同時開辦「線上夏季旅展 (www.regenttaiwan.com)」，客房、餐飲與SPA共準備數十樣商品，以超優惠的價格回饋消費者支持。

礁溪晶泉丰旅趁勢推出買餐券˙即買即補「住」史上最優惠；圖片／礁溪晶泉丰旅提供

晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅，將於台北館攤位編號B502推出多款旅展商品。搭上悠遊國旅補助熱潮，祭出「買餐券享補助」史上最優惠住房專案，以台北西門館為例，「買餐送房」補助折抵過後，享0元入住。環台首選捷絲旅聯合住宿券下殺2000元，任選台北西門館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館及旗下最新開幕台南十鼓館等，從北到南共6個據點玩透透，優惠直逼2折。線上旅展搶先於7月8日上午09:00於官網（www.justsleep.com.tw）熱烈開賣，超值划算。

晶華國際酒店集團旗下品牌飯店-礁溪晶泉丰旅(編號B502)趁勢推出買餐券˙即買即補「住」史上最優惠，持三燔礁溪平日壽喜燒吃到飽晚餐雙人旅展餐券每張1800元，入住雅緻雙人客房含早餐兩客每房加購價最低5000元起，每房可再享「2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)」1,300 元補助折抵，即買即補「住」，等於要再付3700元起，即可擁有日式溫泉雙人房一泊二食輕奢假期，線上旅展搶先於7月8日上午09:00官網（www.silksspring.com/tw）準時開賣，「團購買20送1」，推出溫泉客房贈餐食獨家優惠。

2022台北國際夏季旅展官網：https://ste.kje-event.com.tw/

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晶華酒店 旅展 觀光

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