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住五星飯店「送Aribebe睡袋枕頭」！台南晶英「3天2夜」登場，再贈早餐3客

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台南晶英酒店官網
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為了搶攻暑假商機，各大飯店業者無不祭出各種優惠方案吸引顧客消費。五星台南晶英酒店超狂與韓國人氣母嬰品牌Aribebe合作推出「三天兩夜」住宿方案，入住超大16坪家庭套房外，還能免費吃三客早餐與直接帶走「三件式棉花糖睡袋」或「迷你動物安撫枕」，真的很優惠家庭快一起出遊吧！

圖／台南晶英酒店官網
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圖／台南晶英酒店官網
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台南晶英酒店是南部知名的五星酒店，大坪數住宿與頂級服務體驗是客源不斷的依據之一。此回特地與韓國首爾的人氣母嬰品牌「Aribebe」合作推出「晶夏外宿趣｜3天2夜親子遊」住宿方案，只要即日起至9月30日入住該方案，3天2夜全部只要13,998元（10%服務費另計），專案包含其中一日成人早餐2客、加贈11歲以下兒童早餐1客與依當日房況彈性升等至小西門家庭套房(兩中床)，更狂的是可從ARIBEBE三件式棉花糖睡袋乙組 (市價4,280元/組)或ARIBEBE迷你動物安撫枕兩只 (市價1,688元/只)任選一於退房時還可帶走喔。

圖／台南晶英酒店官網
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值得一提的是，此專案2位成人成行，第3位成人起，每人每專案須加價1,600元（10%服務類另計），皆含備品與其中一日的早餐1客。而若需要加購早餐費用，12歲以上成人每位600元（10%服務類另計）、6至11歲兒童則每位300元（10%服務類另計）與5歲以下兒童不收費。專案為官網限定，須於3天前預訂，亦無法與其他優惠活動合併使用喔

圖／台南晶英酒店官網
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台南晶英酒店

地址：台南市中西區和意路1號

電話：(06)390-3000

官網：https://tainan.silksplace.com/tw/

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