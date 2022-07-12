卡哇伊主題房、親子旅客遊戲場！ 10間「飯店國旅補助」夏日住房專案 省錢省心住得超開心

你決定好暑假要住宿哪家飯店了嗎？交通部觀光局日前祭出7月15日起平日入住星級旅館、環保標章旅館、或完整接種3劑疫苗的遊客，每人每晚最多可獲得一千三百元旅遊補助的方案，對想要暑假出遊的家庭旅客，正好可以獲得補助，許多飯店業者均挖空心思推出親子專案，包括有結合樂園門票與住房者，有推出12歲以下孩童免費入住的方案，也有與「LINE FRIENDS」合作，打造主題房，讓超人氣角色明星熊大、兔兔陪你入睡，以及與三麗鷗合作，以小女生最愛柔美色系營造大耳狗喜拿主題房，也有把客房打造為「孩子的遊戲場」，不用出門就可以玩翻天，還有提供精裝繪本、雙語共學課程者，琳瑯滿目，邀請親子旅客一起Fun暑假！

義大皇家酒店

義大皇家酒店-食宿玩樂全包，暑義全消

義大皇家酒店暑假早鳥升等摩天輪景觀豪華家庭房；圖片／義大世界提供

自7月1日起至8月31日暑假期間，鄰近義大世界購物廣場與義大遊樂世界的義大皇家酒店，推出「暑義全消」住房專案，並且為樂園控與美食控規劃二種不同內容，每晚5,500元起的優惠價格(一成服務費另計)可選擇入住雅緻家庭房且含二大二小早餐與樂園門票的套裝，或經典客房住宿一晚含雙人早餐、及價值二千五百元可用於館內主題餐廳的餐飲抵用券，飯店內還有包含夏日必玩的戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房、兒童遊戲室等上千坪休閒設施，讓大人小孩都能玩上半天。

義大天悅飯店

義大天悅飯店-住飯店玩樂園，義起童遊Fun暑假

義大天悅飯店館內兒童設施-童趣樂花園；圖片／義大世界提供

在南台灣具有最多家庭房的義大天悅飯店「義起童遊Fun暑假」住房專案，二大二小平日只要5,500元即可入住溫馨家庭房一晚含成人與孩童的自助早餐，並可任選到義大遊樂世界遊玩或是品嚐豐盛的自助式晚餐，提早預訂還能升等全新打造的星悅尊榮家庭房。

位於南台灣的義大世界，結合了樂園、OUTLET MALL以及渡假飯店，一站滿足玩樂、購物、美食、與飯店享受等各種旅遊需求，適合家庭出遊，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出暑假住房專案，還有透過官網訂房加購高鐵票75折起的優惠。

義大皇家酒店訂房電洽：(07)656-8158或至https://www.edaroyal.com.tw/訂房義大天悅飯店訂房專線：(07)656-8000

麗寶樂園渡假區

LINE FRIENDS摩天輪車廂開賣

主題房型每個角落從床尾巾到房門牌都能看到熊大、兔兔、莎莉可愛的模樣；圖片／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區今年暑假將與超人氣角色明星「LINE FRIENDS」攜手合作，在渡假區內打造許多萌翻LINE FRIENDS粉絲的驚喜設施，讓大朋友小朋友迫不及待，想要奔向熊大、兔兔的懷抱，一起邀請家人、閨蜜、情人來場充滿夢幻可愛的渡假之旅。麗寶福容大飯店規劃8款不同風格主題房型，7/8起開始預訂，7/15即可入住。

主題房才有的「LINE FRIENDS」房卡，入住後還能帶回去做紀念；圖片／麗寶樂園渡假區提供

主題房佈置與裝潢講究療癒氛圍，隨著不同的主題房間內的氣氛、壁貼、色調、擺設都有不一樣的小巧思，房間內每個角落從床尾巾到房門牌都能看到熊大、兔兔、莎莉可愛的模樣，連備品包裝都是「LINE FRIENDS」，更令人驚喜的還有主題房才有的「LINE FRIENDS」房卡，除了是獨家熊大、兔兔版的設計外，入住後還能帶回去做紀念。

雲朗觀光集團

12歲以下免費入住、冰涼甜品夏日限定

雲品溫泉酒店、翰品花蓮、品文旅礁溪推出多樣親子互動活動，更可以在泳池區盡情玩耍；圖片／雲朗觀光集團提供

雲朗觀光旗下飯店翰品(新莊、高雄、花蓮)、兆品嘉義針對親子客群推出「Family Fun」專案，每房每晚招待一位12歲以下小朋友免費入住。各品牌飯店還規劃一系列消暑活動，君品酒店推出冰涼清爽義式冰沙的甜蜜迎賓服務，雲品溫泉酒店、翰品花蓮、品文旅礁溪推出多樣親子互動活動，更可以在泳池區盡情玩耍，翰品高雄則推出適合親子出遊、喜愛美食的老饕住房專案，兆品礁溪親子假期住房專案加贈獨家積木禮盒，而五大品牌聯賣的環島雙城住宿買一送一優惠更好評延長，提供民眾炎夏旅遊的避暑選擇。

雲朗觀光集團住房預訂：https://www.ldchotels.com/zh-hant/destinations/

台北喜來登

台北喜來登全新「恐龍探險」主題親子房玩到不想出門！ 房內就有盪鞦韆和溜滑梯

台北喜來登「手拉手樂園」好評新推出5間「恐龍探險」主題客房；圖片／台北喜來登提供

台北喜來登「手拉手樂園」，今年7月1日至9月30日，好評新推出5間「恐龍探險」主題客房，延續人氣插畫家童趣筆觸打造的全新親子房，房內不但有溜滑梯和盪鞦韆外，每房還提供法國恐龍磁鐵遊戲書、日本益智積木組等，「房內即是孩子的遊戲場」！玩不夠出門就有專屬遊戲室，樹洞球池、大積木樂園、小廚房等。客房與遊戲間亦有日本加護靈，能全天候抑制空間病菌及過敏原，寶貝遊玩更安心。專案即日起開放預訂，兩人成行送兩位8歲以下孩童免費入住，每晚5,599元起含十二廚自助早餐、遊戲室全日通、兒童備品及卡通暢看等禮遇，並可累積萬豪旅享家積分點數。連續入住兩晚加碼再贈「波隆那插畫X國際無字繪本」雙聯展門票2張(價值780元)，與寶貝一同創造非凡夏日回憶。

這次親子房更針對大家庭或兩個家庭共同出遊規劃「家庭連通房」每晚13,999元起，主題套房與親子客房互通的設計提供更佳的住宿品質，可容納4位大人與4位小孩，不同房型的不同設施結合兒童床設計，讓孩子有更多樣化的遊戲基地，開放式的床鋪設計與孩子相處更安心。

台北喜來登「手拉手樂園」訂房請洽(02) 2321-5511或https://www.sheratongrandtaipei.com/

台北文華東方酒店

推出大耳狗喜拿限定主題房

台北文華東方酒店與台灣三麗鷗跨界攜手合作，首次在台灣推出大耳狗主題房；圖片／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店與台灣三麗鷗（Sanrio Taiwan Co., Ltd）跨界攜手合作，歡慶大耳狗喜拿20周年生日，首次在台灣推出大耳狗主題房：「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案，自7月2日至9月30日止，每天特別規劃限量三間的兩種主題房型，文華客房寬達21坪，每房每晚13,000元起，而酒店最受住客喜愛的行政都會套房每晚25,000元起，住宿期間享有豐盛早餐及多款專為此住房專案設計的大耳狗喜拿限定禮品，入住賓客可完全沉浸在大耳狗喜拿超萌的氛圍，享受歡樂度假時光。

主題房設計結合台北文華東方優雅細緻的歐式風格與大耳狗喜拿的可愛魅力，在寬敞的客房內以柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕點綴，在豪華的大理石浴室以及步入式衣櫥的鏡面上都能看到超萌的大耳狗身影，讓賓客全面享受和大耳狗喜拿的美好假期時光。此外，入住期間還可獲得專屬期間限定禮品，包含房內的大耳狗毛巾、馬克杯、玻璃水瓶、盥洗包，以及由文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲，全都搭配大耳狗喜拿X台北文華東方酒店限定圖素，退房後都能帶回家收藏。

台北文華東方「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel/offers/summer-fun-with-cinnamoroll

晶華酒店

晶華《夏日美國樂遊航程》參加星空營火派對參與雙語共學課程、大啖美式炭烤BBQ

晶華「城市星空營火派對」邀請大小朋友參加；圖片／晶華酒店提供

搶攻暑假國旅住房商機並打造類出國體驗，晶華酒店即日起至7月31日於既有的郵輪式度假專案中加入美式夏令營隊元素，打造「夏日美國節」，並推出兩款住房專案，第一款是全家一同享受「吃、喝、玩、樂、學」全包式住宿禮遇的「夏日美國樂遊航程」，房客可參加全台北市第一也是唯一的頂樓泳池畔營火派對，第二款則是主打暢飲啤酒、大啖肋排的「BBQ炭烤『美』食啤酒假期」，每人每晚1,745元起即可入住，官網訂房加購高鐵，再享75折優惠。

「城市星空營火派對」，邀請大小朋友以紅、白、藍三色為穿搭主題，一同在營火旁烤棉花糖、製作美式超人氣露營點心「S’more烤棉花糖巧克力夾心餅」，度過最具甜蜜的夜晚。共學課程中也加入以中英雙語授課的小小甜點大廚—手作杯子蛋糕、小小紳士淑女—西餐禮儀…等課程，培養孩子國際觀、激發創意並培養生活禮儀。

參加晶華「夏日美國樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，能把全新的兒童帳篷帶回家；圖片／晶華酒店提供

晶華酒店今年亦攜手英語教育產業龍頭「敦煌教育集團」打造親子共讀專區，全家人可以在「童話森林遊戲室」內閱讀近百本精裝書、遊戲書以及繪本。專案房客可自7月5日起至8月20日期間，獨享最適合親子共學英語的限量套書優惠，讓融入美語的暑假更顯精采。

晶華「夏日美國樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，兩人成行、三天兩夜每人每晚2,990元，兩天一夜則為3,990元，每房另贈兩位6歲以下孩童住宿免費。房價包含上述活動內容以及柏麗廳自助早餐，還可以無限享用全天候輕食飲品，退房時更能把全新的兒童帳篷帶回家。

台北晶華酒店訂房請洽(02) 2523-8000或www.regenttaiwan.com

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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