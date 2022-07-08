一人只要550元入住「寒舍艾麗酒店」！高空泳池免費游再送FORTE沐浴旅行組
為了搶攻暑假商機，各家飯店業者絞盡腦汁要給予賓客滿滿的優惠，寒舍艾麗酒店搭配國旅補助與暑期專屬「艾麗加倍送」住房專案，換算下來等同雙人精緻客房，一人不到550元即可爽住一晚，還有高空泳池無限用與免費獲贈洗沐系列旅行組，太好康了快揪團前往住起來！
為振興國內旅遊，觀光局自7月15日起至12月15日推出「悠遊國旅補助方案」，只要於週日至週四入住參與旅宿名單，每房每晚最高可折抵1,300元，再搭配期間寒舍艾麗酒店推出的「艾麗加倍送」住房專案，週日至週四雙人入住精緻客房每晚4,999元，不僅可享國旅補助最高的1,300元，更狂的是加倍贈送入住期間2,600元餐飲抵用金，直接每人最低不到550元就可以爽住高級飯店啦！
另外，寒舍艾麗酒店座落於台北市黃金地帶信義區，七樓高空的戶外游泳池更是曾經獲得「富比士旅遊指南精選的台北最佳戶外泳池」，入住可以直接免費使用，不僅如此，每房加碼贈送FORTE洗沐系列旅行組35ml乙組，CP值真的太高。值得一提的是，上述悠遊國旅補助須依觀光局規定並申請方可適用喔。更多優惠詳情請至寒舍艾麗酒店官網查詢。
電話：(02)6631-8075
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