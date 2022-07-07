亞洲百鬼準備Cosplay！ 南美館殭屍展「猛鬼午夜場」鬼月加碼3天 西洋鬼麥來亂

膽子大的看過來！ 台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」特展，6日中午最新消息釋出，配合台灣民間習俗即將到來的鬼月，特別推出3時段的「Cosplay午夜專場」，選在鬼門開、中元節、鬼門關的「隔天」，分別是7/30​、8/13及8/27的晚間9點至12點​，邀請喜愛尋求刺激感的民眾一同參與，讓亞洲的幽魂傾巢而出，一起中元普渡，再一同返回地獄。

圖／IG@beckhamhong66授權

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，巡迴台灣展出，增添台灣文化角度，於6/25至10/16在南美2館2樓展覽室E-H展出。開展後民眾熱力擠爆，甚至有許多人敲碗說想要cosplay入場逛展，原本館方明令禁止逛展不能有特異裝扮，現在館方聽到了民眾的心聲，規畫Cosplay 3天專場，終於要實現了。

因應農曆鬼月到來，南美館宣布推出3場百鬼漫遊的Cosplay午夜專場，時間都在晚上9時至12時，分別是「破地獄之頭過身就過」在鬼門開隔天7/30舉行、「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8/13辦理、「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8/27登場。

圖／IG@beckhamhong66授權

南美館也說明，Cosplay專場每場150組、每組2名，共300人；民眾須以組為單位報名，可以接受「跨種族」，如人鬼戀等設定，但有2大要求，民眾要自己找隊友，並請夥伴協助拍照，館方人員無法幫忙攝影，且須以亞洲的幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人、活屍等西方猛鬼們先暫離。​該場活動也將採積分競賽，獲得最高分的民眾不但可以獲得大獎，現場還有專業攝影棚拍與攝影師駐點，保證民眾有得扮有得拍，還有得拿​！

消息一出，網友紛紛留言：「我不入地獄，誰入地獄」、「第一次這麼想去美術館」、「太讚了，沒想過美術館有開放Cosplay的一天」、「我覺得我可以扮貞子，再帶一個人當電視應該就完美了」，連台南市長都朝聖留言：「你們組CP，紅線我準備」！

開展當日有遊客穿扮成道士發放平安符，但當時尚未能入場cosplay。記者吳淑玲／翻攝

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