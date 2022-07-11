夏日視覺饗宴！ 金黃色絨毯綿延百尺「金針花山丘、金針花廊道、金針花海」全台金針花接力盛放中

每逢盛夏期間的金針花季，滿坑滿谷的金針花慵懶搖曳，翠綠山丘與一片黃澄澄的金針花海相互輝映，在夏日豔陽、藍天白雲、和煦微風與莊稼採收農家樂的畫面之中，形成眼前一望無際、繽紛色調的壯闊地景。





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從北到南，台灣各地種植許多金針花海或金針花園，除了長年盛名，綿延數座山頭金黃花毯的花蓮玉里赤柯山、富里六十石山和台東太麻里金針山之外，台灣西部的苗栗大湖社寮角堤防（2022年夏季暫時封園）、台中新社沐心泉農場和武陵農場、彰化花壇虎山巖和南投頭社活盆地等，也都種植上萬株金針花，自春末時節至早秋期間陸續綻放中，不論你啟程前往那一座金針花田，想必都能捕捉如畫般唯美的金黃花海畫面。

台北竹子湖金針花田推薦 竹子湖故鄉金針花農園｜金針花圃步道





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陽明山竹子湖也能觀賞萬株金針花！逢花期期間，來到竹子湖海芋大道的竹子湖故鄉金針花農園，你會發現一處種植面積達1400坪的金針花田，階梯式花田與南瓜、地瓜、絲瓜、楓葉、黑松，以及地景裝置藝術如稻草屋等相伴，讓上千株橘黃花海盛開綻放更為醒目，美得令人沉醉。





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台北竹子湖金針花一日遊：

南投魚池金針花田推薦 日月潭頭社活盆地｜群山包圍盆地的金針花海





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種植面積達3公頃、上百種花卉輪番盛開的南投日月潭頭社花田，初夏期間盛開的是平地七彩金針花，夏末秋初期間開花的是高山金針花，漫步於全台唯一一座水田金針花海，享受交織成畫的七彩金針花海，以及來自日月潭與群山環繞的清幽氛圍，隨手一拍都是一張張的網美照。





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南投頭社活盆地金針花一日遊：





花蓮玉里金針花田推薦 赤柯山金針花季｜滿山滿谷的金針花海





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傳統古厝曬金針、蝴蝶花叢飛舞、黃澄澄金針花沿著低谷起伏，來到常年雲霧繚繞，水氣充沛的花蓮玉里赤科山，宛如走入一座開滿金針花的神秘山谷，時而只見金針花海與藍天、時而只見花海與翠綠草地、時而與茶園、田園相伴，這樣的花海風光，就像誤闖仙境一般的視覺震撼，每年總是吸引上萬人專程前往朝聖。





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花蓮玉里赤柯山金針花一日遊：





花蓮富里金針花田推薦 六十石山金針花季｜遼闊山嵐的金針花毯





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每逢8月至9月的金針花季期間，花蓮海岸山脈的富里六十石山，呈現一幕幕綠油油山丘開滿黃澄澄金針花海的如詩畫面，綿延好幾座山頭的壯闊金黃地毯，還不時能看見農穿梭花田，忙著採收含苞待放的金針花等農家景致，遊覽六十石山，你可以從海拔700-900公尺的涼亭、步道或紅瓦農舍、俯瞰數百公頃金針花海與花東縱谷的風景。





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花蓮富里六十石山金針花季二日遊：





台東金針花田推薦 太麻里金針山 知本天山農場





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台東太麻里金針山的金針花海景觀饗宴極為豐富，一片又一片金黃花海種植於溪流、瀑布、高山、峽谷、農場、步道和涼亭周圍，因平日遊客較少，甚至都能找到幾次自己與金針花海的專屬獨享園地，除了欣賞金針花，一窺太平洋昇起的日出月出，亦是太麻里地區的一大絕景。





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台東太麻里金針花一日遊：





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