快訊

賴清德赴日本悼念安倍晉三 外交部指「私人行程」低調不評論

國安基金今拍板「暫不護盤」 曝3大原因密切觀察市場變數

夏日視覺饗宴！ 金黃色絨毯綿延百尺「金針花山丘、金針花廊道、金針花海」全台金針花接力盛放中

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台
照片授權：IG@liu_yu_chiao、IG@an700328、IG@yuyin_xiang
照片授權：IG@liu_yu_chiao、IG@an700328、IG@yuyin_xiang

作者：Funliday

每逢盛夏期間的金針花季，滿坑滿谷的金針花慵懶搖曳，翠綠山丘與一片黃澄澄的金針花海相互輝映，在夏日豔陽、藍天白雲、和煦微風與莊稼採收農家樂的畫面之中，形成眼前一望無際、繽紛色調的壯闊地景。



照片授權：IG@liu_yu_chiao

從北到南，台灣各地種植許多金針花海或金針花園，除了長年盛名，綿延數座山頭金黃花毯的花蓮玉里赤柯山、富里六十石山和台東太麻里金針山之外，台灣西部的苗栗大湖社寮角堤防（2022年夏季暫時封園）、台中新社沐心泉農場和武陵農場、彰化花壇虎山巖和南投頭社活盆地等，也都種植上萬株金針花，自春末時節至早秋期間陸續綻放中，不論你啟程前往那一座金針花田，想必都能捕捉如畫般唯美的金黃花海畫面。

台北竹子湖金針花田推薦 竹子湖故鄉金針花農園｜金針花圃步道



照片授權：IG@ariel_3332

陽明山竹子湖也能觀賞萬株金針花！逢花期期間，來到竹子湖海芋大道的竹子湖故鄉金針花農園，你會發現一處種植面積達1400坪的金針花田，階梯式花田與南瓜、地瓜、絲瓜、楓葉、黑松，以及地景裝置藝術如稻草屋等相伴，讓上千株橘黃花海盛開綻放更為醒目，美得令人沉醉。



照片授權：IG@iciciclll



照片授權：IG@ogawamiyako

台北竹子湖金針花一日遊：

南投魚池金針花田推薦 日月潭頭社活盆地｜群山包圍盆地的金針花海



照片授權：IG@an700328

種植面積達3公頃、上百種花卉輪番盛開的南投日月潭頭社花田，初夏期間盛開的是平地七彩金針花，夏末秋初期間開花的是高山金針花，漫步於全台唯一一座水田金針花海，享受交織成畫的七彩金針花海，以及來自日月潭與群山環繞的清幽氛圍，隨手一拍都是一張張的網美照。



照片授權：IG@yuki.lin.18



照片授權：IG@yuki.lin.18

南投頭社活盆地金針花一日遊：

花蓮玉里金針花田推薦 赤柯山金針花季｜滿山滿谷的金針花海



照片授權：IG@yuyin_xiang

傳統古厝曬金針、蝴蝶花叢飛舞、黃澄澄金針花沿著低谷起伏，來到常年雲霧繚繞，水氣充沛的花蓮玉里赤科山，宛如走入一座開滿金針花的神秘山谷，時而只見金針花海與藍天、時而只見花海與翠綠草地、時而與茶園、田園相伴，這樣的花海風光，就像誤闖仙境一般的視覺震撼，每年總是吸引上萬人專程前往朝聖。



照片授權：IG@xiang_dang



照片授權：IG@rex.wang.photography

花蓮玉里赤柯山金針花一日遊：

花蓮富里金針花田推薦 六十石山金針花季｜遼闊山嵐的金針花毯



照片授權：IG@chloe_c_yang

每逢8月至9月的金針花季期間，花蓮海岸山脈的富里六十石山，呈現一幕幕綠油油山丘開滿黃澄澄金針花海的如詩畫面，綿延好幾座山頭的壯闊金黃地毯，還不時能看見農穿梭花田，忙著採收含苞待放的金針花等農家景致，遊覽六十石山，你可以從海拔700-900公尺的涼亭、步道或紅瓦農舍、俯瞰數百公頃金針花海與花東縱谷的風景。



照片授權：IG@zz._.linlin



照片授權：IG@chloe_c_yang

花蓮富里六十石山金針花季二日遊：

台東金針花田推薦 太麻里金針山 知本天山農場



照片授權：IG@little.giant.traveler

台東太麻里金針山的金針花海景觀饗宴極為豐富，一片又一片金黃花海種植於溪流、瀑布、高山、峽谷、農場、步道和涼亭周圍，因平日遊客較少，甚至都能找到幾次自己與金針花海的專屬獨享園地，除了欣賞金針花，一窺太平洋昇起的日出月出，亦是太麻里地區的一大絕景。



照片授權：IG@liu_yu_chiao



照片授權：IG@nocremaster58j

台東太麻里金針花一日遊：

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：金黃色絨毯綿延百尺的夏日視覺饗宴，金針花山丘、金針花廊道、金針花海，全台金針花接力盛放中！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金針花 花海 IG

延伸閱讀

台東太麻里繡球花綻放 花期可到6月底7月初

桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌 金針花海美翻

繡球花金針花毯秘境暴紅 鄭文燦：北橫風景區一年畫設

閃燈小技巧必學！ 月光、反霞光、雨後露水 拍出與眾不同的金針花風情

相關新聞

夏日視覺饗宴！ 金黃色絨毯綿延百尺「金針花山丘、金針花廊道、金針花海」全台金針花接力盛放中

每逢盛夏期間的金針花季，滿坑滿谷的金針花慵懶搖曳，翠綠山丘與一片黃澄澄的金針花海相互輝映，在夏日豔陽、藍天白雲、和煦微風與莊稼採收農家樂的畫面之中，形成眼前一望無際、繽紛色調的壯闊地景。

春池玻璃《透明祭__Galas》清爽登場：首波推出透明餐點、玻璃吹製體驗，9月週末舉辦透明市集

春池玻璃「Ｗ春池計畫」全新企劃《透明祭__Galas》已於7月2日開跑，以新竹傳統玻璃產業特色為根，自台北、新竹、台南三處「春室」發出信號，結合三地食材研發感透明甜點，8月將攜手全台近50間品牌響應。再次合作的究方社則從平面設計功力，加入透明風鈴、運用顏色形狀變化組合，傳遞閃耀晶透的透明感。

倒數一周！「樂高90週年樂園」快閃台北夢時代 闖關拿紀念小車、消費送獨家限量禮

今年過90歲生日的樂高，將「想玩 世界就是玩樂園」限時搬到台北夢時代購物中心2F夢廣場，不只有巨型溜滑梯及比人高的生日蛋糕，還設置了闖關活動，破關可拿到活動限定體驗禮，樂園免費入場，邀請大家一起來幫樂高慶生；購買玩具滿額再送90週年限定好禮，活動為期18天，只到7/17(日)止，大小朋友們別錯過了。

住五星飯店「送Aribebe睡袋枕頭」！台南晶英「3天2夜」登場，再贈早餐3客

為了搶攻暑假商機，各大飯店業者無不祭出各種優惠方案吸引顧客消費。五星台南晶英酒店超狂與韓國人氣母嬰品牌Aribebe合作推出「三天兩夜」住宿方案，入住超大16坪家庭套房外，還能免費吃三客早餐與直接帶走「三件式棉花糖睡袋」或「迷你動物安撫枕」，真的很優惠家庭快一起出遊吧！

暑假超Q！ 入住超人氣「熊大、兔兔主題房」 搭乘LINE FRIENDS摩天輪車廂

【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園渡假區今年暑假將與超人氣角色明星「LINE FRIENDS」攜手合作，在渡假區內打造許多萌翻LINE FRIENDS粉絲的驚喜設施，讓大朋友小朋友迫不及待，想要奔向熊大

7-ELEVEN亞洲10000店在台南！統一企業集團推限時優惠、抽獎　最大獎「全球獨家保時捷電動汽車」

統一企業集團深耕生活服務產業，積極發展「生活品牌」，以「零售＋體驗」整合創新，將於7月12日璀璨開幕亞洲第1,0000家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。