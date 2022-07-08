暑假超Q！ 入住超人氣「熊大、兔兔主題房」 搭乘LINE FRIENDS摩天輪車廂

【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園渡假區今年暑假將與超人氣角色明星「LINE FRIENDS」攜手合作，在渡假區內打造許多萌翻LINE FRIENDS粉絲的驚喜設施，讓大朋友小朋友迫不及待，想要奔向熊大、兔兔的懷抱，一起邀請家人、閨蜜、情人來場充滿夢幻可愛的渡假之旅。

主題房型之一的「宅宅放假中」，有熊大、兔兔慵懶呆萌，療癒度百分百。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店規劃8款不同風格主題房型，7／8起開始預訂，7／15即可入住，還有「LINE FRIENFDS」人氣角色明星躍上海拔384公尺的天空之夢摩天輪，多款熊大、兔兔、莎莉以及所有LINE FRIENDS好朋友主題車廂，在夜空中，演繹出光彩奪目、絢麗繽紛的摩天輪燈光秀，爸爸媽媽與粉絲們快來預約！

▲主題房才有的「LINE FRIENDS」房卡，除了是獨家熊大、兔兔版的設計外，入住後還能帶回去做紀念。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房就在麗寶福容大飯店。一次推出8款萌到無法無天，驚呼讚嘆聲不斷的客房與套房主題設計，為旅客創造與LINE FRIENDS 如同家人一般住宿的難忘體驗，邀請大小朋友與看似寡言木訥的熊大和熱情與活力滿載，朝氣勃勃的兔兔一起享受歡樂的渡假時刻。

有色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房、充滿清新活力與童趣故事的「童話森林」房、象徵每次出發都會有個最棒的開始的「航海冒險」房、小朋友們的最愛，一進房就令人食指大動的「美味魔法師」房、被滿滿的粉紅色泡泡包圍住的「浪漫滿屋」房、「愛的連線」房則是戀人們蜜月旅行及感情增溫的最佳首選，更特別的是最懂旅客渡假心態的「宅宅放假中」房裡的熊大、兔兔慵懶呆萌、放假只想躺平耍廢，療癒度百分百、還有夢幻星空主題房「閃亮星空」，據說只要對著房間壁貼上最大顆的星星誠心許願，這一趟就是會是個收穫滿滿歡笑及回憶的美好的旅程。

▲超人氣熊大、兔兔主題房，夢幻星空主題房「閃亮星空」。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

房間內每個角落從床尾巾到房門牌都能看到熊大、兔兔、莎莉可愛的模樣，連備品包裝都是「LINE FRIENDS」，可愛的角色明星隨時出現在房間所有角落，完全捨不得使用！更令人驚喜的還有主題房才有的「LINE FRIENDS」房卡，除了是獨家熊大、兔兔版的設計外，入住後還能帶回去做紀念，只有麗寶福容大飯店才有的特別版的房卡，LINE FRIENDS粉絲一定要搶先擁有。

▲超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房就在麗寶福容大飯店。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

炫麗吸睛的摩天輪燈光秀即將是社群最夯話題景點之一，還有更不能錯過唯一能與熊大、兔兔、莎莉在海拔總高度384公尺，歷時25分鐘的夢幻摩天輪上一起看山、看海、看夕陽或夜景的機會。

天空之夢摩天輪推出LINE FRIENDS明星的主題車廂，車廂內外都有專屬明星的貼圖佈置裝飾還有抱枕、周邊小物可以讓您在高空中拍不停，幸運的，還能搭到LINE FRIENDS明星大集合隱藏版車廂，一次全部擁有。LINE FRIENDS摩天輪主題車廂即將於近日開放，詳情請至官網查詢。

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