熊寶帶路療癒體驗！松菸「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」盛大登場

自6／24起至9／11期間，松山文創園區每周五六日延長營運至晚間十時「2022夏日松一下-夏喂咦！_ Summer Festival」；圖片提供／松山文創園區

療癒體驗X數位好康X精彩活動X藝術裝置 臺北夜生活新地標

擁有85年歷史的松山菸廠，松山文創園區自2019年營運整合後，就積極規劃推動夜間營運，2020年測試舉辦星空瑜珈和夜間露天電影院活動，獲得好評，原訂去年(2021年)即啟動夜間試營運，但遭逢疫情進入三級警戒封園，下半年以「微原創基地節-療癒之地」和「松菸水水聚場節」兩大展演內容豐富園區夜間的活動，今年夏天正式啟動夜間試營運並舉辦「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」，點亮松菸8處場域，預計明年全園區夜間營運，包含古蹟區、文創商店及附屬服務店家，都將營業至晚間十點，3大古蹟場域包括鍋爐房、機器修理廠和育嬰室，也都將有餐飲品牌進駐開業，活化生態景觀池週邊夜間服務，並持續串聯大松菸單位及在地巷內店家與臺北大巨蛋營運合作，點亮大松菸場域，打造臺北夜間文化新體驗！

松菸今年夏天正式啟動夜間試營運；圖片提供／蘇琨峰

松菸的雅琪(夜市)；圖片提供／蘇琨峰

7/2 開幕記者會 正式點亮松菸夜晚！「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」開幕記者會特別於巴洛克花園舉行，出席貴賓包括臺北市長柯文哲、臺北市副市長蔡炳坤、臺北市政府市長辦公室主任謝明珠、臺北市文化局代理局長蔡宗雄、台北市文化基金會董事長李遠、台北市文化基金會副執行長鄭喻文、美國在台協會文化官Luke Martin（馬明遠）、信義區區長陳冠伶，雄獅旅遊董事長王文傑以及大松菸夥伴和參與此次活動的合作品牌店家、藝術家等。

記者會貴賓與夏日導遊熊寶和臺北觀光大使熊讚合影；圖片提供／松山文創園區

記者會出席貴賓大合照；圖片提供／松山文創園區

夏日導遊熊寶帶路！一起來”夏喂咦！？”打造8種風格夜生活新體驗今年夏天自6/24起至9/11期間，松山文創園區每周五六日延長營運至晚間十時，推出36晚不同以往的夜松菸活動-「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」，以8種不同風格夜生活，打造嶄新的臺北夜生活文化新體驗！主題訂為「夏喂咦！？」以連續兩個嘆詞「喂！」跟「咦？」，傳達為期三個月超過500家文創品牌與在地店家齊聚，從早到晚推出主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、藝術裝置、療癒課程等，同時推出觀光旅遊套裝行程及數位服務導遊形式，共打造8種風格夜生活旅遊體驗。

新媒體藝術創作者蔡宜婷打造的光雕作品_植光．花，在楓香大道綻放！；圖片提供／松山文創園區

水水生活市集內藝人表演；圖片提供／蘇琨峰

松菸風格店家區；圖片提供／蘇琨峰

松菸的雅琪(夜市)啊！我來了！「出外人x夜間招待所」登場囉！水水文創市集今年園區與生活風格品牌「出外人」合作，強調「快節奏慢生活」的Lifestyle，正符合位於信義區松菸的步調，在椰林和楓香大道攜手打造「出外人 x 夜間招待所」全新主題市集，最特別的是，位於大巨蛋及松菸古蹟介面之間的”楓香大道”也在此次活動中首度開放亮相，不一樣的夜松菸提供疫後身心療癒之地，等你來體驗！

松菸的雅琪(夜市)；圖片提供／蘇琨峰

松菸的雅琪(夜市)；圖片提供／蘇琨峰

松菸的雅琪(夜市)；圖片提供／蘇琨峰

每周末在松菸口登場的「水水文創市集」，已經持續兩年多的時間，累積超過千個文創品牌曾在此擺攤，成功打響名號，也讓文創市集的風潮深入城市生活！配合夏日松一下活動期間，除了延續每週末多達40個手作職人品牌聚集外，現場還邀請音樂創作者、表演工作者、街頭藝人、視覺藝術家一起加入市集，跨領域打造結合「視、聽、味、嗅、觸覺」五感走讀體驗，讓民眾可以近距離與創作者直接交流，實踐「藝術來自生活、生活體驗藝術」。

「水水文創市集」集結超過40個文創品牌；圖片提供／松山文創園區

夜間市集；圖片提供／蘇琨峰

除了戶外市集外，每周末還有「後花園派對」，音樂演出及戶外電影院，在巴洛克花園登場！信義區也吃得到辦桌！全臺獨家沈浸式體驗《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見，特地集結臺灣三大創意團隊攜手推出每年僅營業三個月的限定沈浸式伴桌體驗！而除了精彩活動和主題市集外，園區此次也與11位藝術家合作，打造8件藝術裝置作品，也是臺灣塗鴉藝術首度進駐製菸工廠。

《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見7／1就在松菸登場！；圖片提供／《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

松菸巴洛克花園變身後花園派對；圖片提供／松山文創園區

21種玩法逛松菸！與雄獅.ibon首度攜手合作 推出文化觀光體驗遊程「2022夏日松一下 -夏喂咦！? Summer Festival」還推出37種不同類型共147堂的手作療癒課程，包含與信義社區大學合作以音樂為主題的「松菸、夏夜、星空下的練習曲」，有烏克麗麗、陶笛和非洲鼓等課程；還有與Yoga Vibes合作「松菸夏日瑜珈課」，在園區生態池旁的木棧道上，讓身體和心靈一起”松”呼吸！

新媒體藝術家胡縉祥與蔡秉樺，在辦公廳舍小圓環前的作品－重光陣列；圖片提供／松山文創園區

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