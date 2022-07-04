快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／確診數再降！今本土+23045 病歿+69 中重症為167例

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

樂園夏日限定！「九族」迎暑假千元雙人遊 加碼日月潭纜車免費搭

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲九族文村暑假優惠2人同行1,000元，加贈入園當天日月潭纜車券。　圖：九族文化村／提供
▲九族文村暑假優惠2人同行1,000元，加贈入園當天日月潭纜車券。　圖：九族文化村／提供

暑假到了，來去九族文化村瘋水樂園清涼一「夏」。　圖：九族文化村／提供
暑假到了，來去九族文化村瘋水樂園清涼一「夏」。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假將至，旅遊市場可望興起新一波熱潮。暑假期間也正值各大樂園的重點旺季，業者們也紛紛推出暑假限定的主題設施。南投九族文化村即推出夏日限定的沖瘋水樂園滑水道設施，供民眾在植被茂密的園區內也能清涼戲水消暑。

九族文化村於07/01-07/14推出2人1,000元首波優惠，吸引民眾前來體驗園區富有的原民文化展演、遊樂設施，並免費搭乘纜車，飽覽日月潭風光，07/09起正式對外開放暑假限定的沖瘋水樂園滑水道設施，07/15起更配合觀光局悠遊國旅專案祭出平日門票超殺三折與纜車票百元超值加購、假日2人1,000元加碼贈送纜車之超值優惠。

九族文村祭出兩階段暑假優惠，第一階段優惠期間為07/01至07/14，主打2人同行1,000元的輕旅行優惠，更特別加碼隨票贈送入園當天日月潭纜車不限次搭乘，盡情享受在離地142公尺的高空飽覽米其林三星級的日月潭美景，入園民眾不但可以暢玩所有遊樂設施、參觀豐富多元的傳統原住民族部落景觀與適合所有年齡層參與的互動體驗，還有大型精彩的各族傳統歌舞演出。

第二階段優惠期間為07/15至08/31暑假結束，7/9起正式對外開放今夏限定的消暑主題—2022沖瘋水樂園滑水道設施，以西班牙海岸建築群的聖家堂為設計主體而打造之歐風滑水道，園方表示民眾將由8米高的滑道頂點俯衝滑落至低點，且將會因氣墊末端滑道轉折而將人拋起，享受飛人般的刺激暢快。

園方更配合交通部觀光局推動之「悠遊國旅」專案，祭出平日門票超殺三折、日月潭纜車票百元超值加購；假日2人1,000元並加碼贈送日月潭纜車搭乘之優惠！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

纜車 日月潭 觀光

延伸閱讀

疫情漸緩且暑假旅遊旺季到來 東琉線航班陸續恢復正常

快搶!近距離觀察蝙蝠生態 暑假八仙山蝙蝠研習名額僅30

暑假限定！雙北「飯店餐飲優惠5選」，買1送1、義日泰料理無限爽吃

暑假親子出遊攻略 台南推5大觀光工廠小旅行

相關新聞

跟福容大飯店同天生日「住1晚送1晚」！生日有1、5住宿半價 人氣港點第二件15元吃到

桃園福容大飯店今年過15歲生日，推出一連串超值折扣跟大家一起分享喜悅；跟桃園店同一天生日的壽星可享住一晚送一晚的優惠，生日裡有1、5兩個數字的朋友也能享房價5折優惠，還有福粵樓港點王第二件15元的餐飲優惠，消費滿額再送福隆國際沙雕藝術季門票，符合資格的粉絲們快點筆記下來！

粉絲快朝聖！全球唯一「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」新北市林口登場

七龍珠粉絲集合！全球唯一「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」即日起登場，坐落於新北市林口區，門市設計圖素由日本東映動畫...

LEGO樂高90週年登場，5大亮點搶先看！30倍大生日蛋糕、兩層樓溜滑梯，統一時代台北店2樓登場

1932年，LEGO樂高創辦人Ole Kirk Kristiansen開始創造木製玩具，首隻「木製鴨子」問世，隨後他將丹麥文中的Leg與Godt結合為LEGO並創立品牌，LEGO意指玩得快樂（Play Well）。為了歡慶90週年，樂高LEGO以「Come Celebrate Play」傳遞盡情發揮無限創意，台灣樂高即以「想玩 世界就是玩樂園」分別於台北、高雄舉辦體驗活動，今天起至7月17日於統一時代百貨台北店二樓夢廣場率先登場，實際參加遊玩還可獲得90年來極具代表性的經典合組縮小版。

34款組合、最高省2700元！漢堡王「霸王省優惠券」來了

漢堡王夏日熱血推出最HOT霸王省優惠券。即日起至8月31日連續2個月，個人超省餐下殺55折起；雙人激省餐最高享65折，還...

住房1.5折、栢麗廳雙人早餐999元！晶華夏季旅展今開跑

2022台北國際夏季旅展將於7月15日至18日在世貿一館登場，迎接解封前的最後一場大型旅展，以及看好國旅市場，台北晶華酒...

台北露天酒吧新秘境！「大直英迪格」7月8日揭曉 酒飲買1送1

台北全新的露天酒吧即將登場！這是位於大直英迪格酒店4樓的sneaKOut BAR，預計7月8日開幕，擁有200坪戶外露臺，180度的遼闊景觀視野，在綠意盎然植栽環繞下，宛如城市秘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。