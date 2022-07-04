樂園夏日限定！「九族」迎暑假千元雙人遊 加碼日月潭纜車免費搭

暑假到了，來去九族文化村瘋水樂園清涼一「夏」。 圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假將至，旅遊市場可望興起新一波熱潮。暑假期間也正值各大樂園的重點旺季，業者們也紛紛推出暑假限定的主題設施。南投九族文化村即推出夏日限定的沖瘋水樂園滑水道設施，供民眾在植被茂密的園區內也能清涼戲水消暑。

九族文化村於07/01-07/14推出2人1,000元首波優惠，吸引民眾前來體驗園區富有的原民文化展演、遊樂設施，並免費搭乘纜車，飽覽日月潭風光，07/09起正式對外開放暑假限定的沖瘋水樂園滑水道設施，07/15起更配合觀光局悠遊國旅專案祭出平日門票超殺三折與纜車票百元超值加購、假日2人1,000元加碼贈送纜車之超值優惠。

九族文村祭出兩階段暑假優惠，第一階段優惠期間為07/01至07/14，主打2人同行1,000元的輕旅行優惠，更特別加碼隨票贈送入園當天日月潭纜車不限次搭乘，盡情享受在離地142公尺的高空飽覽米其林三星級的日月潭美景，入園民眾不但可以暢玩所有遊樂設施、參觀豐富多元的傳統原住民族部落景觀與適合所有年齡層參與的互動體驗，還有大型精彩的各族傳統歌舞演出。

第二階段優惠期間為07/15至08/31暑假結束，7/9起正式對外開放今夏限定的消暑主題—2022沖瘋水樂園滑水道設施，以西班牙海岸建築群的聖家堂為設計主體而打造之歐風滑水道，園方表示民眾將由8米高的滑道頂點俯衝滑落至低點，且將會因氣墊末端滑道轉折而將人拋起，享受飛人般的刺激暢快。

園方更配合交通部觀光局推動之「悠遊國旅」專案，祭出平日門票超殺三折、日月潭纜車票百元超值加購；假日2人1,000元並加碼贈送日月潭纜車搭乘之優惠！

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