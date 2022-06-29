搶先！入住桃園旅宿 每房7/1起補助「千元住宿金」

為了支持台灣漁業與漁農，礁溪寒沐酒店特地購置2噸的石斑魚，並推出「石全十美」海鮮料理優惠，從旗下的MU TABLE自助餐廳再到MU BAR大廳酒吧統統都有，不僅如此，自7月起還有「LIVE SHOW」大廚料理秀。消費滿額還有機會抽中iPad Air等3C好禮大獎，一起來看看吧！

2022-06-27 16:15