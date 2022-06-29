搶先！入住桃園旅宿 每房7/1起補助「千元住宿金」
【旅奇傳媒/編輯部整理】桃園市政府觀光旅遊局為因應後疫情時代的國內觀光旅遊振興，桃園市府將於7月1日至7月14日周日到周四，推出「桃園旅宿千元住宿金搶先用」住宿補助活動，第一梯次限量2000間。
「桃園旅宿千元住宿金搶先用」將建置系統，讓民眾自7月1日上午10點起上網登錄個人資料，並上傳身份證明文件(身份證或健保卡)，依入住時間尚有名額(第一梯次限量2,000間)始得享優惠，由旅宿業者現場拍攝旅客照片核對為本人入住後，直接折抵住宿費。
這次桃園住宿振興「桃園旅宿千元住宿金搶先用」，率先於7月1日起跑，預估將有200家桃園合法旅宿業者參與，搭配桃園風景區票價優惠(小烏來、後慈湖)及羅浮溫泉湯池4折優惠，讓大家來桃園快樂迎暑假。
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