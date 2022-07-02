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「荷」你有約！ 新北「8處賞荷勝地」遊程不藏私

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▲新北賞荷8處勝地，快來蒐集各地荷花美照。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北賞荷8處勝地，快來蒐集各地荷花美照。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

淡水區屯山里荷花田的荷花也已經綻放，快安排一趟賞花之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
淡水區屯山里荷花田的荷花也已經綻放，快安排一趟賞花之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏初到，喜愛賞花的民眾一定不能錯過此時節的清秀荷花盛開！新北市擁有許多賞荷的絕佳景點，分布在都會田野之間，每年6至9月盛花時期是遊客們的出遊好時機，新北市政府觀光旅遊局特別為喜愛賞花的民眾們，推出精選賞荷遊程，且考量到綠能環保，即使不開車也能透過搭乘大眾運輸一整天玩好玩滿！

▲三芝區山豬堀荷花田的荷花，盛開與含苞待放的花朵交織。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲三芝區山豬堀荷花田的荷花，盛開與含苞待放的花朵交織。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

喜好欣賞鐵道風景，以火車行進時軌道發出的聲響節奏做為旅途配樂的朋友，一定要去雙溪上林里荷花田！抵達雙溪火車站後轉搭公車，即可到此觀賞荷花優雅綻放姿態，步行於田野小徑，身心都能得到舒展洗滌。雙溪區公所也預定於7月9日上午8時至12時，於雙溪上林里荷花田舉辦「新北稼日蒔光 戀戀雙溪荷所在」荷花季活動。賞荷完可到雙溪老街探訪深具歷史底蘊的三忠廟、林益和堂中藥店、雙溪渡船頭等。

▲每年荷花盛開時，雙溪雙溪上林里荷花田總是吸引遊客前來賞花。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲每年荷花盛開時，雙溪雙溪上林里荷花田總是吸引遊客前來賞花。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

喜歡接近海洋的朋友，那就非常適合到淡水屯山里荷花田、三芝山豬堀荷花田或金山清水農地，欣賞幽香盛開的荷花！除了荷花秘境之外，其他像是：三芝地區的淺水灣海濱公園、芝蘭公園、石門的麟山鼻地質景觀生態步道，或金山的獅頭山步道、中山溫泉公園等景點，也是很適合網美挑戰拍出獨具風格的美照必拍之地！

汐止區鄉長里大埤荷花池也能覓尋到荷花盛開的美景，賞荷時順道來趟鐵道旅程，到汐止老街感受傳統的紅磚牆及巴洛克風格洋樓，別具一番風味。民眾都可以依據自身居住地點或是遊程安排，選擇最適合的遊程。欲查詢更多新北市旅遊資訊，可上新北市觀光旅遊網或新北旅客粉絲頁查詢，實際花況可查詢「賞花快報」臉書粉絲專頁。

▲擁有「北海岸最美伸展台」美譽的芝蘭公園海上觀景平台，常是情侶約會與遊客必訪的打卡景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲擁有「北海岸最美伸展台」美譽的芝蘭公園海上觀景平台，常是情侶約會與遊客必訪的打卡景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

《遊程1》 雙溪車站→轉乘公車（780、781、782）至吊橋頭站或租借自行車前往→雙溪上林里荷花田（賞荷）→搭乘780、781、782號公車至雙溪高中站→走讀雙溪老街（三忠廟、林益和堂中藥店、雙溪渡船頭等）→海山餅店→回程

《遊程2》 淡水屯山里荷花田（賞荷）或三芝區山豬堀荷花田（賞荷）→淺水灣海濱公園→芝蘭公園（芝蘭觀景平台）→後厝漁港→麟山鼻地質景觀生態步道→北海岸咖啡廳

《遊程3》 獅頭山步道→中山溫泉公園→金山老街→金山區清水農地（賞荷）→或金山萬里溫泉→回程

《遊程4》 五堵車站→（租借單車）五堵隧道自行車道→轉乘公車（F907B）至大慶原鄉社區站→（賞荷）汐止區鄉長里大埤荷花池→五堵車站→汐止車站→汐止老街、汐止觀光夜市→回程

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

新北旅客Facebook粉絲團：http://fb.me/ntctour

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