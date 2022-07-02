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百二歲與 3+2 Design Studio 共同打造東方茶藝新風貌

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供/3+2 Design Studio
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圖片提供/3+2 Design Studio
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品讀茶藝，享受午後茶山時光

百二歲位於台灣南投名間鄉松柏嶺，是一間擁有產地與百年製茶技術的品牌，傳承至第五代接班人賦予家鄉的茶葉新生命，帶領著一群茶農用心製茶，堅定這份使命，同時友善這片土地所滋養出來的茶樹，我們期盼將台灣茶持續傳遞健康的價值。

圖片提供/3+2 Design Studio
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本次3+2 Design Studio策劃「百二歲國際食品展」，闡述以百二歲的品質優良、專業技術為品牌核心訴求，以『閱讀茶趣』為主體概念，空間中運用原木角材搭建，形成穿透性的框架，展示出12款不同的台灣書盒茶香。主視覺牆的幾何山型輪廓，帶入200盒之圓型鐵罐作為展示之主軸並搭配圓形紙筒作為基底，形成多元性的層次。

圖片提供/3+2 Design Studio
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3+2 Design Studio重整百二歲品牌核心的價值，勇於創新與實驗精神，本次期盼將自然山茶之概念帶入展場空間中，期待每個來到這裡的您，閱覽每一種茶背後的獨特風味，共同體驗百二歲的純粹及美好時光，一同品嚐來自台灣在地的好茶湯。

圖片提供/3+2 Design Studio
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=========圖　　文／3+2 Design Studio編　　輯／蘇琨峰

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