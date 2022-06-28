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台灣虎航9月開航桃園-札幌 6／29搶票單程3,399起

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台灣虎航宣布插旗札榥新機歲機場；圖片／雄獅旅遊提供
台灣虎航宣布插旗札榥新機歲機場；圖片／雄獅旅遊提供

北海道向來為國人最愛的日本旅遊地區之一，而位於道央的札幌，不僅是北海道最大都市，更是多數遊客造訪北海道的第一站，前往道東、道南或道北的交通都非常便利。隨著日本國境逐步鬆綁，台灣虎航宣布將於2022年9月1日正式開航桃園-札幌(新千歲)航線，也是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第三個航點！

台灣虎航桃園-札幌(新千歲)航線開航初期，每週營運五班，去程航班編號IT234，每週一、二、四、五、日的上午06:45自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週一、二、四、五、日的中午12:30自新千歲機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2022年6月29日上午10:00起至2022年6月30日晚間23:59推出單程未稅NT$3,399起的售價，搭乘日期為2022年9月1日起至2023年3月25日止。

不僅日本航線再下一「城」，台灣虎航也將同步增開2022年夏季航班，供近期有出國需求的旅客選購，搭乘日期為即日起至2022年10月29日止，除了桃園-東京成田、桃園-大阪關西將增為每日皆有航班外，將再加開桃園-東京羽田、桃園-名古屋、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-曼谷廊曼，提供旅客更豐富的選擇。

台灣虎航增開6條夏季航班；圖片／雄獅旅遊提供
台灣虎航增開6條夏季航班；圖片／雄獅旅遊提供

值得一提的是，凡於2022年7月31日前購買2022年9月30日前出發之任一航班，都享有1次機票改期免收手續費；2022年7月31日前刷「樂虎卡」購買2022年10月29日前出發之日本航線機票，每航段還可加贈15公斤的託運行李，讓旅客擁有更多彈性和便利。此外，樂虎卡在手，除了可以暢玩全日本，享受上萬家的商家優惠，日本當地商店實體刷卡最高還可享2.5%回饋，更可免費使用9大指定日本機場的貴賓室，欲知更多樂虎卡詳情，請至活動網頁查看https://r10.to/hwMcLA

與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網：www.tigerairtw.com台灣虎航官方粉絲專頁：www.facebook.com/TigerairTaiwan

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台灣虎航 航線 桃園機場

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