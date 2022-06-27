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支持台灣漁業！「礁溪寒沐酒店」2噸石斑魚爽吃，還有Live廚藝秀與iPad抽獎必去

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

為了支持台灣漁業與漁農，礁溪寒沐酒店特地購置2噸的石斑魚，並推出「石全十美」海鮮料理優惠，從旗下的MU TABLE自助餐廳再到MU BAR大廳酒吧統統都有，不僅如此，自7月起還有「LIVE SHOW」大廚料理秀。消費滿額還有機會抽中iPad Air等3C好禮大獎，一起來看看吧！

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店是宜蘭高級的四星酒店，因應支持台灣魚濃與養殖漁業，特地採購2噸合格石斑魚，透過主廚的精心巧手與研發端出一道道像是古味清蒸鮮石斑、川蜀泡椒酸奶魚、重慶古巷辣烤魚等海鮮好料，尤其石斑魚富有高蛋白質與脂肪含量低的特色，常常是許多海鮮控愛吃的魚種，無論是香煎、清蒸、燉湯等方式都能吃出最純粹的鮮甜美味。

圖／礁溪寒沐酒店提供
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現在MU TABLE主打蒸煮煎炸等料理方式，「古味清蒸鮮石斑」、「沙茶石斑魚頭鍋」能夠在平日午餐時段享用，平日晚餐和週末午晚餐則再添「現煎石斑鮮魚片」、「酥炸石斑魚柳條」等鱻味佳餚讓客人無限取用，午餐價格每人980元（10%服務費另計），晚餐則為每人1,280元（10%服務費另計）。至於川薈將既有菜餚「重慶古巷辣烤魚」、「川蜀泡椒酸奶魚」、「順德蜜汁醬燒魚」料理融入石斑魚，美味直接升級，價格1,580元（10%服務費另計）起。

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

不僅如此，自7月1日起寒沐加碼推出「LIVE SHOW」大廚料理秀，於每日中午12時、晚間6時和8時三個時段，主廚會在餐廳現場表演廚藝是片魚、擂茶、或是剁蝦泥，一邊介紹食材一邊與客人互動，讓賓客更能「享受」美食饗宴；至於最驚喜的莫過於「春夏豪禮週週抽」活動了，只要即日起至MU TABLE自助餐廳享用午餐、下午茶或晚餐，單筆消費滿2,000元獲贈抽獎券一張、消費滿4,000元贈抽獎券兩張，以此類推，每週一會將抽出一位幸運得主，將有高機率獲得像是iPad Air或iPad、豪華家電如70吋電視等3C大禮，更狂的是還有寒舍集團姊妹飯店等五星級飯店住宿券與日本來回機票喔。詳情請上官網查詢。

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

官網：www.muhotels.com

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