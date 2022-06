關島積極爭取台北直飛航班 提供台灣旅客回台前免費PCR

美國自6月12日起入境旅客不再需要出示「搭機前1天的新冠病毒陰性篩檢證明」(仍須出示打滿兩劑之證明),且自6月15日起抵台的航班旅客,入境檢疫將從7天減為3天並接續4天自主防疫,在這波鬆綁趨勢下,預料前往美國的旅遊浪潮將啟動,美國關島則針對所有國際旅客,推出提供出境前的一次免費Covid-19檢測政策,意即台灣民眾在關島旅遊回台灣時,可省下一次免費檢測的費用!

關島正積極爭取直飛航班,期待暑假可以啟動;圖片/關島觀光局提供

關島台灣辦事處處長嚴樹芬(Felix Yen)表示,關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office,GTO) 設立一週年,回顧過去一年重要里程碑並展望未來,很高興能提供全方位的服務為關島與台灣的交流貢獻一份心力。關島目前正積極爭取台北–關島直飛航班,期待暑假就可以啟動,相信很快會有好消息。

關島台灣辦事處自去年取得中華民國國外交部核發之在台駐外機構證明函,GTO積極在台推廣經貿投資、文化交流和觀光旅遊,同時也舉辦與參與多樣化的活動,包括加入駐台美國各州政府辦事處協會與參與多場投資與貿易說明會介紹關島投資環境,觸及100家以上科技公司、參與北中南大型旅展活動吸引上千民眾造訪攤位、關島直飛航班包機操作,以及旅行業者線上說明會,亦加入台北市進出口商業同業公會拓展商界連結和見證其與關島商會締盟,並將於明年(2023)迎接台北市與關島締結姐妹市50週年慶。

關島為鄰近台灣的優質海島旅遊地;圖片/關島觀光局提供

說明會更邀請台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏、台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐,以及高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑以預錄影片的方式,為關島旅遊的復甦共同準備,肯定關島作為一個鄰近台灣的優質海島旅遊地。

已有110家關島當地商家獲得世界觀光旅遊委員會的安全旅遊認證;圖片/關島觀光局提供

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez與關島觀光局全球行銷總監 Nadine Leon Guerrero相繼於說明會中表示,台灣市場對關島觀光業的復甦尤為重要,因此相當重視本次關島旅遊線上說明會,提供台灣旅遊業者與關島在地業者交流的機會還有最新資訊,包括已有110家關島當地商家獲得世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council,WTTC)的安全旅遊認證。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示:「我們努力爭取關島與台灣的直飛航班的同時也積極創造行銷與業者獎勵方案,希望以此讓關島更具備吸引台灣旅客前往這個度假天堂的競爭力。」

關島台灣辦事處處長嚴樹芬Felix Yen親自向蔡英文總統介紹推廣關島美食;圖片/關島台灣辦事處提供

除了觀光旅遊,關島近日首次參與由外貿協會主辦之「2022台北國際食品展」,於6月22日起至6月25日一連四天在南港展覽2館4樓的美國館展出,在為期四天的活動中吸引近千名業者造訪,品嘗來自關島的特色海島風點心,受到業者熱烈好評,並且在食品展開幕第一天由關島台灣辦事處處長嚴樹芬親自向蔡英文總統介紹推廣,希望透過關島甜甜的美食傳達Hafa Adai的精神與對台情誼。

關島台灣辦事處首次推廣四樣在關島在地生產的美食,包括:Carabao Brewery 的精釀啤酒叢林之夜 (Nights Out in the Jungle)、American Chocolate Factory 不含防腐劑和人造食用色素的四種口味巧克力、Everything Guam的拉提石造型餅乾,以及The Coconut Tree Company純手工製作椰子糖,充滿關島海島特色的精緻點心受到廣大好評,未來有望進一步正式引進更多關島特色飲食讓台灣消費者大飽口福。

關島的自然美景和白色沙灘使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼,面積550平方公里,約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動,包括浮淺,免稅購物,文化和歷史觀光。

撰 文/方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204667