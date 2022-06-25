無畏高溫也要看殭屍展！台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」開展首日排爆　網驚：人比殭屍多

來自法國凱布朗利博物館的「亞洲的地獄與幽魂」展覽今年巡迴至台灣，逼真的中國殭屍、日本妖怪等展品引爆民眾期待，但也有宗教團體人士出征請求美術館停辦展覽。不過特展今（25日）如期於台南美術館二館順利開展，早上就有路過南美館的網友在PTT分享排隊人潮，而官方也於中午12點公告，表示人潮太踴躍，館內已達館舍人數限制上限，因此暫時停止售票。

圖／摘自PTT

台南美術館二館「亞洲的地獄與幽魂」即日起正式登場，預計展至10/16。不過許多人趁著假日，期盼首日一窺話題展覽究竟，不畏南部超過30度的高溫，隊伍遠遠排到戶外，許多網友紛紛在PTT貼文更新室內到展覽館外的隊伍現況照，表示購票也要大排長龍，壯觀場景令網友在貼文留言直呼「人比殭屍多」。

圖／摘自PTT

也有不少PTT網友表示：「太扯 熱到瘋掉也在排」、「台南真的熱到爆炸，出門曬太陽真的很有心」、「在台灣創個排隊教一定大有可為」、「應該直接在外面傳教的啊」、「宗教人士崩潰中」，也有支持的民眾表示「這辦在北部我一定也會去看的」、「太熱了，去看恐怖的展覽剛好暑氣全消」。

圖／臺南市美術館臉書專頁

台南美術館中午最新發佈貼文，表示「開展第一天人潮實在太踴躍，目前館內已達館舍人數限制上限，暫時停止售票，請大家暫時停止前往。」而官方也提醒看展須知，「亞洲的地獄與幽魂」無設看展年齡限制，惟涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，12歲以下之孩童則建議由成人陪同入場。

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