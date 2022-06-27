最棒的暑假回憶！ 2022「宜蘭國際童玩藝術節」7／2重磅回歸 首次推出「親子探索劇場」

「兒童是未來的希望，有健康、活潑、好奇、創意、滿心夢想的兒童，國家的未來就有無限希望！」童玩節以此理念為出發，架構出一個以兒童為對象，同時具有地方特色、又有國際參與的「國際童玩藝術節」，希望藉由全新的遊戲經驗、不同國家的文化體驗，激發台灣兒童的創造力，重建兒童的群己關係與國際觀。

▲圖片提供／活動官網

創辦於1996年的宜蘭國際童玩藝術節，以展覽、演出、遊戲、交流為四大訴求，是全國唯一以「兒童」、「童玩」為主題的大型國際節慶活動，也是亞洲第一個以「兒童」為主題，獲得與聯合國教科文組織(UNESCO)有夥伴關係的「國際民俗藝術節協會」( CIOFF® )認證之民俗藝術節。每年夏天想要擁有最棒的夏日回憶嗎？那就不能錯過宜蘭國際童玩藝術節！

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今年童玩節的活動亮點

有酷炫的互動科技體驗，從迎賓裝置太空船造型的「時空探索號」，到主題展館「I-Lan Fun城市賽車」、「超時空訓練站」、「繪動森林館」及BABY親子館「星球樂園」，都加入科技元素及虛擬實境即時互動，打造兼具藝術、教育、創意的全新感官體驗。此外，今年遊戲部分有Cool涼消暑戲水設施，也以時空探索的概念打造而成，像是「SPA雷達站」、「UFO飆速滑道」、「噴射水舞台」、「水漾滑梯」、「星球探索平台」等，讓民眾在享受滑道飆速快感、激盪水花時，也能如同置身星際時空水樂園，感受全新水漾魅力。

還有結合挑戰性、刺激性的極限體能運動的「時空傳送站」，「高空腳踏車」可以體驗80公尺一望無際的視野，「高空滑降」長達200公尺空中飛人的快感，將遊客傳送到不同時空。在演出部分，今年除了邀請來自斯里蘭卡、泰國等國家的民俗表演團隊來台，並精挑宜蘭縣及國內知名藝術團隊，還加碼國際級專業團隊演出，有九天民俗技藝團、采風樂坊、台灣Oboe王子蔡興國&美洲AMIGO樂團、MRG魔幻馬戲家族、巴西森巴舞蹈表演團、拉丁Louca森巴鼓打擊樂團、非洲MANJAGO鼓樂團、環保打擊樂團LED幻鼓秀等團隊，帶來國際級的精彩表演秀。

首次推出的「親子探索劇場」，引進國外原裝擬真科技恐龍，打造《藝想保衛隊--恐龍重生》親子劇，絢麗多變的舞台效果，必能帶給觀眾前所未有感官饗宴，劇中的恐龍及演員也將在園區嘉年華遊行與遊客近距離互動！ ▲啟動儀式記者會上，「天馬戲創作劇團」帶來熱鬧有趣的演出；圖片提供／活動官網

今年童玩節的夜景極具看頭

入口平面LED螢幕3D驚豔動畫，「時空探索號」夜間在燈光的裝飾下，猶如即將起飛的太空船；並推出全國首見高空立體燈光水舞秀，O型水舞秀搭配七彩燈光，展現水與燈光的完美藝術結合，還有園區制高點天空塔360度成像屏幕，夜間璀璨炫光秀繽紛耀眼。再加上科技燈飾打造夜間全區極具神祕感光環境，漫步浩瀚燈海，隨著園區不同的星際主題燈飾、燈光廊道，可以來一趟「光」的時空旅行。活動相關資訊請上官網https://www.yicfff.tw/ 及臉書https://www.facebook.com/YICFFF 查詢。

▲圖片提供／活動官網

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