2022暑假精彩展覽一次看！殭屍出巡、吉卜力、鬼滅、恐龍、療癒繪本別錯過

暑假去哪玩？怕熱的親子們不妨來趟展覽之旅吧！全台夏日推出精采又有趣的多元展覽，殭屍出巡、吉卜力、鬼滅、恐龍、療癒繪本...通通有，快帶孩子一起參觀，讓今年暑假充滿豐富的回憶。

1. 鬼滅之刃 全集中展

許多親子喜愛的《鬼滅之刃》，將推出《鬼滅之刃 全集中展》囉！這個展覽之前在日本各地巡迴展出後獲得廣大好評後，海外首站來到台北，展出1比1打造的日輪刀，鬼殺隊制服等，不用出國就能現場欣賞到鬼滅之刃的人氣角色和經典場面。

展出時間：2022/06/25 09:00~2022/10/10 18:00

活動地點：國立臺灣科學教育館7F西側特展區

圖片來源／鬼滅之刃全集中展 台北站FB

圖片來源／鬼滅之刃全集中展 台北站FB

2. 台南市美術館 亞洲的地獄與幽魂特展

想看又害怕？台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂特展」，日前消息一出引起網友熱議，其實這是法國凱布朗利博物館2018年推出的展覽，以中國、泰國，日本的鬼故事為主題，展出宗教藝術、戲劇、電影、當代設計等藝術品，南美館特地遠從法國商借展品，帶領觀眾探索未知世界。

圖片來源／臺南市美術館 Tainan Art Museum、法國凱布朗利博物館

南美館也特別展出了台灣藝術家作品「香環咒」，作品前擺放天壇所準備裝了香灰的平安符，將提供晚間6到9點來參觀的民眾，若會心感「害怕」，當場可索取平安符保平安。

台南市長黃偉哲請大家不用擔心，因為台南是眾神之都，寺廟、廟宇以及教會很多，所以鎮邪擋煞，應該是沒有問題的，但是最重要的，這個展覽是要從文化的角度來切入，大家對於鬼魅、殭屍這一類的一些想法

由於展出內容涉及幽魂鬼怪等內容，南美館特別提醒，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，且12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。

展覽日期：2022/6/25- 10/16

展覽地點 ：台南市美術館2館2樓展覽室E、2館2樓展覽室F、2館2樓展覽室G、2館2樓展覽室H

圖片來源／臺南市美術館 Tainan Art Museum

3. 波隆那插畫 x 國際無字繪本 雙聯展

看完鬼魅相關的展覽，來點輕鬆可愛的繪本風吧！匯集了24個國家、85位插畫家、378件優秀的作品，波隆那插畫 x 國際無字繪本雙聯展規劃了七大展區，展出療癒系的插畫手稿，親子們快來一探究竟吧！

展覽日期：2022/6/21- 9/18

展覽地點 ：華山1914文創園區 東2A、2B館

營業時間 ：每日10:00 - 18:00 (17:00 停止售票及入場)

圖片來源／翡冷翠文創FB

圖片來源／翡冷翠文創FB

4. 吉卜力動畫大師–高畑勲展

高畑勲與宮崎駿共同創立吉卜力工作室，並發掘了音樂奇才久石讓為電影配樂大師。他所製作的歷來作品包括「平成狸合戰」、「螢火蟲之墓」、「輝耀姬物語」等許多經典動畫，都是陪伴親子成長、廣受粉絲熱烈喜愛的巨作。

圖片來源／吉卜力動畫大師—高畑勲展FB

圖片來源／吉卜力動畫大師—高畑勲展FB

5. 進擊的巨人展FINAL

喜歡《進擊的巨人》的親子絕不能錯過「進擊的巨人展FINAL」，展區包括牆的世界、衝突與死鬥、「巨人大戰」立體劇場等，並陳列作者諫山創的訪談影片及10年間的草稿創作展示，適合喜歡繪畫、動漫的孩子。

展覽日期：2022.06.25.Sat~08.21.Sun

展覽地點 ：新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場(110台北市信義區松壽路11號)

營業時間 ：平日11:00~21:30，例假日前一天11：00～22：00

參考照片為日本東京展覽內容（圖片來源／進擊的巨人展FINAL官網）

參考照片為日本東京展覽內容（圖片來源／進擊的巨人展FINAL官網）

6. 侏羅紀Ｘ恐龍3.0 台中站

恐龍出沒啦！一次和最多恐龍近距離接觸體驗，全台首創六隻腕龍齊聚一堂，群體生活大公開；還有雙脊龍首度亮相，抖動巨大頸傘，虎視眈眈等你踏入牠的禁區！

展出時間：2022/07/08 ~2022/09/11

活動地點：文化部文化資產園區國際展演館

圖片來源／ibon 便利生活站

7. 搞笑諾貝爾獎世界展

讓你腦洞大開的搞笑諾貝爾展！集結世界上廢到笑的研究，讓你先大笑再思考，不能錯過的世界展讓你一本正經地再捧腹大笑。

展出時間：2022/06/25~2022/09/11

活動地點：國立臺灣科學教育館7F南側特展區

圖片來源／ibon 便利生活站

8. 【teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們】高雄場

吸引近20萬人朝聖的超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」來到高雄了！透過科技與藝術的交織，打造一座夢幻的數位遊樂園。

展出時間：2022/06/24~2022/10/11

活動地點：國立科學工藝博物館第4、5特展廳

圖片來源／teamLab未來遊樂園 高雄2022 FB

圖片來源／teamLab未來遊樂園 高雄2022 FB

9. 大昆蟲展V2 蟲蟲親子列車出發

適合低幼齡孩子，展區打造成英賽克特王國，是結合藝術、體驗、互動遊戲等最優質的生物情境教育展。孩子們可以和超過數十種的「活體昆蟲」零距離親密接觸，一起搭上蟲蟲列車，身歷其境探訪英賽克特王國吧！

展出時間：2022/07/01~2022/09/18

活動地點：臺北市兒童新樂園

圖片來源／大昆蟲展FB

10. 救援小英雄波力互動特展 台北站

救援小英雄波力出動！有全台獨家的波力駕訓中心、角色迷宮，還能和羅伊一起拿著水槍滅火，喜歡波力的小朋友一定會玩得超盡興。

展出時間：2022/06/25~2022/09/11

活動地點：松山文創園區三號倉庫

圖片來源／KHAM 玩展覽 FB

出處：BabyHome寶貝家庭親子網

作者：武美齡

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