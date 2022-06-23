與毛小孩入住五星飯店！1泊2食或送600元折抵，還有「首創獸醫諮詢服務」

台灣少子化讓越來越多小資族選擇飼養毛小孩，台北六福萬怡酒店為了搶攻毛小孩商機，特地推出下半年「毛孩FUN風趣」 住房優惠專案，從飼料、沐浴再到放風行程一應俱全，「爸媽」住客還可享受1泊2食或600元消費折抵券，快帶毛小孩一起來趟放風之旅吧！

圖／台北六福萬怡酒提供

台北六福萬怡酒店是台灣五星級的國際飯店，也是南港首間寵物友善飯店，因應台灣毛小孩商機預估高達500億元，為搶攻毛小孩住宿市場，台北六福萬怡特地推出7月1日至12月30日「毛孩FUN風趣」限定住房專案，每房可攜帶一隻15公斤以下之中小型犬或貓入住喔。

圖／台北六福萬怡酒提供

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而寵物相關服務與設備一應俱全，包含然沐浴組、飼料、罐頭到零食、玩具等迎賓禮均可帶回家，不僅如此，還有「首創獸醫諮詢服務」，將結合六福村獸醫團隊駐點提供賓客諮詢，服務像是寵物行為觀察、飲食控制、娛樂互動、關係培養等統統，給予毛小孩最優質的住宿體驗。

圖／台北六福萬怡酒提供

此專案含翌日雙人客房早餐外，再贈送毛孩放風行程，住客可免費選擇雙人下午茶野餐外帶餐(內含寵物餐一份)或使用南港瓶蓋工廠台北製造所300元折抵券2張，行程除了可帶著毛小孩享受美好的五星住宿後，還可再去鄰近的寵物友善公園遊玩。專案價每房每晚6,280元起，建議需3日前預訂，即日起已經開放訂房，入住時間為於7月1日開始至年底結束。

圖／台北六福萬怡酒提供

值得一提的是，若住客想要選擇其他住房專案內容，又想跟心愛的毛孩一同出遊，台北六福萬怡酒店同時提供寵物友善客房，凡預訂官網上任一住房專案，每房每晚只需加價1,500元，即可入住同類型寵物友善客房，不額外提供寵物備品，毛孩家長須自行準備喔。更多詳情請上官網查詢。

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6560

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