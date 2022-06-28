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中秋連假開拍！ 2022淡水「漁人碼頭煙火秀」 煙火施放日期搶先記

欣傳媒／ 欣傳媒
▲歷年精彩煙火照；愛心夢拍攝／福容大飯店提供
▲歷年精彩煙火照；愛心夢拍攝／福容大飯店提供

2022年漁人碼頭一年一度的絕美煙火秀於9/9(五)開始，接連舉辦4場，分別為精彩首日的9/9(五)，以及9/11(日)、9/18(日)、9/25(日)共計4日，將於花好月圓的中秋時節，與大家見面啦！詳細資訊，請關注欣攝影即時更新報導！

漁人碼頭煙火─9/9起4個場次，精彩整個9月


★活動日期：2022/9/9(五)、9/11(日)、9/18(日)、9/25(日)
★活動時間：待定
★活動地點：漁人碼頭
★煙火施放時間：待定
★煙火施放長度：待定
★交通管制資訊：建議大家搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅26路公車前往觀賞煙火。期待透過漁人碼頭4場璀璨煙火，一起享受秋高氣爽的舒服氛圍。

▲非2022年，歷年管制動線圖僅供參考／取自新北市政府資訊網

▲非2022年，離場疏散動線圖僅供參考／取自新北市政府資訊網

交通局籲請民眾可多利用公車或搭乘淡海輕軌，或選擇將車輛停放淡海輕軌沿線周邊停車場，再轉乘至淡水漁人碼頭站，相關交通資訊可參閱淡海輕軌網頁(https://www.ntmetro.com.tw/)或大臺北公車網頁查詢(https://ebus.gov.taipei/)，也請民眾留意警廣和CMS、新北市即時交通資訊網等即時訊息，並配合交警指揮疏導，共同維持交通安全與順暢。

▶淡水漁人碼頭絕美煙火最佳欣賞&拍攝資訊：2021 攝影人不私藏 漁人碼頭煙火拍攝22處全攻略(含GPS地圖）https://solomo.xinmedia.com/photo/135624-firework

▲歷年精彩煙火照；鄭妍妍拍攝／福容大飯店提供
▲歷年資料照；圖／福容大飯店提供
▲圖／福容大飯店提供

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/168041

福容大飯店 淡水 煙火秀

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