免費喝珍奶、吃茶葉蛋、喝好茶！南投山林親子景點9周年慶　入園3大好康必收

爸爸媽媽7月溜小孩攻略請收！位於南投縣名間鄉山上的「茶二指故事館」為中台灣親子旅遊聖地之一，如今為歡慶9周年慶，官方特別推出三重好康，包含入園就送「珍珠奶茶、茶葉蛋、茶包」、消費滿額免費喝一口價值近200元的好茶等，讓一家大小不僅能到茶鄉親近大自然，還能有吃有喝有打卡。

圖／茶二指故事館提供

「茶二指故事館」內設有巨無霸珍奶、花墻及日式造景供美拍，隱身山林的絕佳地理位置，亦適合家人出遊透氣。而配合9周年慶，7/1起只要購票入園，就可免費獲得珍珠奶茶、茶葉蛋、茶包。

圖／茶二指故事館提供

喜愛本地好茶的民眾，7月份也可趁著茶葉全館特價85折入手，另有桂花烏龍或迎香烏龍茶包9元價。若滿額5000元，還可免費品味一斤價值高達9萬元的特等獎比賽茶，每口相當於近200元，讓茶控體驗台灣優質好茶的極品風味。

圖／茶二指故事館提供 圖／茶二指故事館提供

此外，茶二指故事館也攜手來自草屯的「久味大姐麻糬」推出夢幻聯動活動，7/1至7/31凡到「久味大姐麻糬」門市消費滿200元，即贈送1張茶二指免費入場劵；憑茶二指門票票根到久味麻糬門市消費則享95折，再送一顆花生米麻糬，讓旅客在南投品嘗採用優質糯米現點現做的小點心美味。

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