0元暢玩劍湖山！秀身分證「這區鄉親」水陸樂園限時2天免費入場、同行者299
樂園控7月準備揪團玩！劍湖山世界日前宣佈7/1起水樂園正式回歸，官網也搶先曝光限定好康，7/2至7/3期間只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的居民，出示身分證即可免費暢玩水陸樂園，同行親友還能享299特價，讓大家用優惠迎接高CP值夏日行程。
劍湖山世界祭出「2022古坑鄉親日」，7/2、7/3凡設籍「雲林縣古坑鄉」的居民持本人身分證，0元就能自由入場，無身份證的孩童則同時出示戶口名簿及健保卡驗證即可。不僅如此，古坑鄉居民同行者也可以299元優惠價入園，現省600元，同行好康至多供4人使用。提醒大家優惠無法併用，遊覽車、團體亦不適用。
除了一系列刺激的主題設施，劍湖山夏天專屬的龍捲風、大碗公、尖叫無底洞及全台最長造浪時間600秒的維京巨浪一律於7/1起開放，代表大家屆時可水陸雙園一票暢玩。
而截至6/30，只要是全台大專院校在學學生或高三應屆畢業生，憑本人有效學生證，現場購票全日遊園只要399元；6月底前全民只要599元也可促銷價遊玩，13:00後入園則為399元，多款優惠不怕找不到適用的好康，假日出遊免煩惱。
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