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搶進阿里山眠月線秘境！雄獅國旅振興祭暑假早鳥優惠 6人成行保證入園

欣傳媒／ 欣傳媒

響應交通部新一波國旅振興補助政策，雄獅旅遊設計「夏日避暑100招」主題遊程，2日遊每人只要1,999元起，還將帶領旅客前往有失落秘境稱號的「阿里山眠月線鐵道」，6月30日前報名指定暑假行程，每人最高還可享500元折扣；暑假經常一房難求的太魯閣晶英酒店、瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店等熱門旅宿，雄獅旅遊也推出保證有房，要為旅客創造熱情與歡樂的夏日旅遊回憶。

雄獅旅遊為響應政府政策及回饋消費者，主打「宜蘭親子2日行程」；圖片／雄獅旅遊
雄獅旅遊為響應政府政策及回饋消費者，主打「宜蘭親子2日行程」；圖片／雄獅旅遊

雄獅旅遊表示，交通部國旅振興補助將於7月15日登場，為響應政府政策及回饋消費者，主打「宜蘭親子2日行程」，前往林美石磐步道森呼吸、體驗三星蔥餅DIY，晚上入住廣受好評的宜蘭煙波大飯店，飯店提供5種網美拍照空間及巨型積木兒童遊樂場，是親子出遊首選，原價3,000元打66折，每人1,999元起。

雄獅旅遊將帶大家前往有全台最美鐵道秘境稱號的「阿里山眠月線鐵道」，使用9人座賓士；圖片／雄獅旅遊
雄獅旅遊將帶大家前往有全台最美鐵道秘境稱號的「阿里山眠月線鐵道」，使用9人座賓士；圖片／雄獅旅遊

針對喜好大自然的民眾，雄獅旅遊將帶大家前往有全台最美鐵道秘境稱號的「阿里山眠月線鐵道」，目前該處每日僅限額350人入園，幾乎天天都是一位難求的情況，雄獅推出保證入園行程，使用9人座賓士車精緻包團，最低6人即可成行，由專業嚮導帶領旅客進入眠月線鐵道秘境，走訪14座隧道和24座橋梁，一覽斑駁的枕木鐵道、百年古木等美景，每人最低5,999元起。

消暑玩水也是多數人夏日出遊首選，「小琉球浮潛2日」安排日落獨木舟體驗，於傍晚時分與海龜一起遨遊；圖片／雄獅旅遊
消暑玩水也是多數人夏日出遊首選，「小琉球浮潛2日」安排日落獨木舟體驗，於傍晚時分與海龜一起遨遊；圖片／雄獅旅遊

消暑玩水也是多數人夏日出遊首選，「小琉球浮潛2日」安排日落獨木舟體驗，於傍晚時分沿珊瑚礁海岸享受夕陽西下的美景，還可浮潛與海龜一同遨遊，每人6,100元起；「澎湖機加酒三日」則可入住兩晚五星級澎湖福朋喜來登，每人只要9,500元起，6月30日前報名2至5歲孩童再享半價優惠。

訂房部分，雄獅精選全台多間飯店推出暑假保證有房，包括常常秒殺的「太魯閣晶英酒店」；圖片／雄獅旅遊
訂房部分，雄獅精選全台多間飯店推出暑假保證有房，包括常常秒殺的「太魯閣晶英酒店」；圖片／雄獅旅遊

訂房部分，雄獅精選全台多間飯店推出暑假保證有房，包括常常秒殺的「太魯閣晶英酒店」，飯店內的峽谷電影院及放眼望去即為百萬美景的頂樓峽谷游泳池，入住過即叫人念念不忘；全台唯一兼具冷泉與溫泉的五星飯店「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」每晚 $10,241元起；「礁溪晶泉丰旅」2人房多贈1入免費入住，含3客早餐每晚6,888元起；還有雄獅精選「鹿港永樂酒店」每晚只要3,564元起、「澎湖福朋喜來登酒店」每晚4,899元起。

雄獅旅遊「夏日避暑100招」主題遊程，將帶領旅客前往有失落秘境稱號的「阿里山眠月線」；圖片／雄獅旅遊
雄獅旅遊「夏日避暑100招」主題遊程，將帶領旅客前往有失落秘境稱號的「阿里山眠月線」；圖片／雄獅旅遊

為豐富暑假出遊體驗，旅客凡於6月30日前報名指定暑假行程，即可享2日遊折300、3日遊折500元優惠；參加7月1日至8月31日指定行程可獲「媽咪愛夏日好禮」抽獎資格，有機會拿到德國品牌玩具Hape及韓國Ozkiz沙灘防滑鞋等好禮，獎項總價值超過2萬元；參加戲水及森林主題遊程還可獲「安心旅遊組合包」，包含防曬乳、蒸氣眼罩或蒸汽口罩，讓你出遊配備免費升級！

【產品集合頁】夏日避暑100招→https://event.liontravel.com/zh-tw/holidays/summervacation/index

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