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基隆上午無預警停電竟是人為破壞 婦人靠攜帶式呼吸器續命

看見台灣的美與歷史　「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」台北101登場

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▲圖片提供／看見・齊柏林基金會
▲圖片提供／看見・齊柏林基金會

齊柏林自1990年投入空中攝影，2013年以《看見台灣》空拍紀錄片締造影壇佳績，除引發環境議題熱潮，並帶動台灣環境運動快速推展。在齊柏林25年空拍歷程中，為台灣土地留下了10萬張傳統正片、50萬張數位照片及1,000小時影片素材等大量影像資源，成為我們彌足珍貴的人文資產。

▲圖片提供／看見・齊柏林基金會
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今年適逢齊柏林逝世五週年，由看見・齊柏林基金會主辦，台北101與Epson贊助的「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」，於今天在台北101 的Gallery 101開展。現場展示齊柏林多幅經典空拍作品以及影片，更透過莫拉克風災、921地震等天災重創台灣及人為破壞國土的影像，讓觀眾真實地感受到台灣土地與環境正面臨的危機。

看見齊柏林基金會董事長歐晉德先生說，如果齊柏林導演仍健在，他不會希望我們都是感傷的情緒，一定是希望我們能發現更美好的未來，將美好的地方保留下來。新北市市政府陳純敬副市長說，曾經與齊柏林導演共識的經驗，讓他覺得要像齊柏林一樣，長久累積，培養專業，如此一定能對社會有所貢獻表示，齊柏林導演的作品不只是偉大的攝影，更是台灣偉大的見證，歡迎大家帶朋友來台北101體驗感動。

▲展覽現場；圖片提供／看見・齊柏林基金會
▲展覽現場；圖片提供／看見・齊柏林基金會

▲展覽現場；圖片提供／看見・齊柏林基金會
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【齊柏林逝世五週年︱《看見台灣》線上直播】時間：6/10（五） 19:30

FB直播 https://reurl.cc/j1pn91

YT直播https://reurl.cc/q538qD

▲圖片提供／看見・齊柏林基金會
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台北101 展覽

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