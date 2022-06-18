首家「星巴克最美觀海門市」在福隆！大片玻璃窗賞黃金沙灘與海，搶先喝夕陽特調、日出雲朵咖啡

星巴克值得朝聖的最美門市清單再刷新！品牌全新打造台灣首家臨沙灘的「福隆觀海門市」，讓民眾品嘗咖啡之餘，還可以透過落地窗欣賞東北角海岸、黃金沙灘及晚霞，今（18日）起正式開幕，三大亮點帶大家搶先一睹打卡新去處。

圖／星巴克提供

亮點一：無敵海景與金色海灘的獨立觀海門市

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星巴克福隆觀海門市即日起登場，獨棟建築融合海洋風情，以碧藍色斜屋頂搭配玻璃落地窗，坐在室內面海區，不曬太陽就能擁有無敵海岸視野，另有可飽覽金色沙灘的窗景，每處都讓喝咖啡的體驗大大升值。

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而門市內的主吧檯區則有特色挑高設計及多層弧形線條，運用左右二側的垂降天花板，營造出遊艇甲板的形象概念，明亮漸層色裝飾也更為吸睛應景。不僅如此，靠窗座位除了有木質長桌適合個人獨享悠哉時光，還有海洋波瀾的圓弧形靠背沙發，讓民眾休憩時舒服度飆升。

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亮點二：星巴克限定門市飲品首賣

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而為了歡慶福隆觀海門市開幕，星巴克即日首賣充滿果香的「金桔調酒啤酒」與「檸桔的夏天」，以及麥芽香濃郁的「拉格啤酒」。品牌也推出多款沁涼款夏日飲品，像是為呼應晚霞景觀，星巴克首度打造「霞之戀」，選用四季桔作基底，上層加入西印度櫻桃醬製成的Cold Foam ，入口綿密滑順，後勁則由果香微氣泡感接力，媲美吹晚風、賞夕陽的愜意氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

至於另一款「日出雲朵咖啡」靈感來自清晨天空的第一道曙光，使用冷萃咖啡製成Cold Foam，搭配金桔調酒啤酒，層次的口感值得期待，兩款飲品7/2起於福隆觀海門市上市。

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此外，星巴克按照慣例為新門市獨家設計福隆觀海馬克杯、福隆觀海隨行卡，另推出桶裝海鹽雪茄捲，夏日風情的包裝讓大家拎著在沙灘上行走超時尚。

亮點三：限時促銷

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星巴克福隆觀海門市即日起也推出系列好康，只要於門市憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克帆布隨行袋乙個；當日單筆消費滿2000元發票，則可獲得星巴克雙層野餐盒乙個。而截至6/24若完成指定打卡步驟，也可享有全品項第二杯半價優惠。

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開幕首週來不及造訪也沒關係，6/25至7/1另有3大活動等著大家。期限內凡原價點購氮氣咖啡或啤酒（氮氣啤酒調酒）系列，可享兩杯相同容量第二杯半價優惠；原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項乙個；凡原價點購任一大杯星冰樂加購80元以上糕點，可折價20元，讓大家出遊踩點亦可省荷包。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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