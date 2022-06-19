龐洛郵輪「日麗號」海上奢華旅程　遊歷秘境航線、體驗法式優雅禮遇

【旅奇傳媒/記者-謝筱華】一個好的選擇，讓我們提高品味，開展別樣視野，郵輪旅遊以豐富多元的航程，為海上假期創造耳目一新的體驗！

真得是久違了，萬眾期待的海陸之行即將於2023年展開，探尋懷念的日本南方島國，跟著龐洛郵輪-日麗號（Le Soléal）巡遊東方亞馬遜島嶼弧線，一起追櫻花，細品龐洛郵輪最為人道的法式優雅禮遇！

2023年春，晴天旅遊+晴日旅遊聯手引進龐洛郵輪進入台灣市場，並將探險里程碑推進至日本沖繩海域再一路北上，串連西表島、竹富島、石垣島、久米島、座間味島、喜界島等多個島嶼，精心規劃宛如亞馬遜叢林的探險跳島旅程，此航程路線將由日麗號（Le Soleal）引航，提供獨具法式風情的貼心服務和精緻餐飲享受，遊歷別出心裁的秘境航線，帶領旅客從另一個角度看日本，開啟海上奢華旅途。

▲日麗號（Le Soleal）艙房規劃，處處營造猶如私人遊艇般尊貴享受。 圖：龐洛郵輪／提供

名家打造 法式奢華的置高點

提供法式奢華生活方式及精緻餐飲的龐洛郵輪，是唯一一家可懸掛法國國旗的郵輪公司，於2015年由開雲集團Pinault家族入主龐洛郵輪，除此之外家族也在藝術界引領風騷，於威尼斯、巴黎都有Pinault Collection美術館展示私人收藏，灌注入細緻深邃的法國情愫，將龐洛郵輪推上無與倫比的法式奢華至高點。

每一艘郵輪的內部空間由法國最成功明星級室內建築設計師Jean-Philippe Nuel操刀，他擅長將歷史建築改造成優雅豪華5星酒店，特別是許多法國的老市政廳酒店如Marseille Intercontinental Hotel Dieu、最新的Lyon Hotel Dieu Intercontinental，以及許多5星Sofitel.....，而日麗號（Le Soléal）出自名師之手，整體自然不凡。

▲日麗號（Le Soléal）上除了多個休閒設施，另有戶外泳池可享受南國陽光。 圖：龐洛郵輪／提供

低調優雅 移動的海上行宮

法國龐洛郵輪以領導者姿態引領全球奢華探險新風尚，日麗號（Le Soléal）是龐洛郵輪船隊中Borea class的四姐妹船之一，是由設計師尼埃爾設計，義大利Fincantieri公司船廠和法國美妙公司合作打造的成果，獨特的氛圍以及豪華、隱私和幸福感的巧妙結合。

在有限的空間內規劃許多休閒設施，包括一個水療中心、一個健身房和游泳池，整體裝潢低調優雅和海洋風；旅程中提供乘客最高級精品房間、精緻餐食、最先進的導航與最安全的登陸艇，還有最有經驗、最豐富的講解人員，可謂當今所有服務於南極郵輪當中，最高級與最安全的船隊。

▲日麗號（Le Soléal）船上多為法籍船員與服務人員，盡展優雅與浪漫元素。 圖：龐洛郵輪／提供

純法式血統 優雅高尚的法式情調

隨著市場的改變與郵輪公司規模擴張，龐洛郵輪雖幾經轉手，仍保有創立之初的法式精神，郵輪上的船員和服務人員主要都是法籍，展現渾然天成的浪漫品味與雅致韻味，您會發現那股自信、體貼又略帶謹慎，行雲流水的讓旅客感受原汁原味的法式情調。獨特的裝潢設計，融合私人遊艇的優雅與尊貴，同時也不失法國迷人的自由隨性，龐洛郵輪可說是「法式氣質」和法式生活方式的典範。

摒除絢爛娛樂 專注服務品質

獨特的還有，船上提供專屬客製化服務，沒有華麗的聲光歌舞演出，沒有喧鬧的賭場，一切的服務細節都展現在飲食起居上，讓旅客可以好好地品味船上一切服務；船上濃厚的優雅法式氛圍，深受追求品味的旅客青睞，以人為本的細膩服務，以及私人遊艇般的度假體驗，皆讓遊客深感賓至如歸。

船公司提供一價全包的服務，讓旅客全程輕鬆在船上享受所有的設施，以及24小時的餐飲服務與客房服務，此外並配備優質WI-FI及MICE場地，滿足商務所有需求。

▲日麗號（Le Soléal）匯集多個奢華品牌，為賓客提供食宿至高品味。 圖：晴天旅遊／提供

法式精品酒店 移居海上

龐洛郵輪堅持帶給顧客最好的服務，所有的美食、美酒、茶飲、洗浴用品、床上用品都是法國最卓越的公司提供，包括Jean-Yves Bordier波迪手工黃油、Lenôtre selection雷諾特甜點和麵包、Ladurée macaron馬卡龍、Charles Heidsieck哈雪香檳、Latour拉度酒莊、Palais des Thés 茶、Fragonard香氛、Hermès 沐浴備品、Pierre Frey寢具用品以及SOTHYS PARIS SPA等10大法國知名奢侈品牌一網打盡，確保旅客在船上有最棒的體驗。相較於陸地上的頂級奢華飯店，不僅毫不遜色，還能享受郵輪上的公共空間，欣賞海闊天空的景緻。

▲船上的特選餐食皆由米其林廚神精心製作。 圖：龐洛郵輪／提供

18顆米其林星級廚神 料理三餐

2016年1月，PONANT宣布與Alain Ducasse Entreprise經營的卓越餐飲中心Ducasse Conseil聯手，為龐洛郵輪料理精緻的三餐，這些才華橫溢的廚師精心製作高端菜單，使用優質食材烹製而成，讓您享受精緻美食帶來的樂趣。每天，船上的法國麵包師都會烘焙新鮮麵包，包括有機法式長棍麵包、三明治麵包和特殊麵包，作為早午晚三餐的美味選擇。

即使在世界的另一端—台灣，龐洛郵輪也堅持傳達法國生活藝術，尊重最高標準的美食，確保法國的生活方式能夠穿越世界所有海洋。2023年春天，邀您一起享受海上異國風情，細細品味法式香頌的海上探險。

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