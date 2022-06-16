最高現省25000元！礁溪寒沐酒店「夏日線上旅展」開賣，快閃優惠下殺3.4折起

時序來到接近了一年一度的暑期假日，礁溪寒沐酒店將於6月17日起限時10天快閃推出「夏日線上旅展」，從住宿、餐飲再到泡湯等專案產品，直接最低3.4折起，最高直接省2.5萬元超狂。喜愛泡湯的夥伴現在湯屋券還能享有買10送1優惠唷，快揪團旅展買起來！

圖／礁溪寒沐酒店提供

疫情共存即將走上最後一哩路，礁溪寒沐酒店為了搶攻解封與暑期商機，特地6月17日起至6月26日限時十天於官網推出「夏日線上旅展」超殺3.4折起優惠，包含七種超殺專案釋出。像是旅遊控最愛的人氣「乘風居一泊一食平日住宿券」，現在只要約35折享有每張7900元的優惠；或是乘風居一泊二食平日住宿券」每張8,800元，下殺34折，爽躺飯店高級席夢思頂級睡床，且每間客房都有獨立溫泉，不僅如此，入住期間可免費體驗戶外游泳池、健身房與「光之湯」露天風呂溫泉，而酒店櫃台也有提供電動腳踏車借用服務喔。

圖／礁溪寒沐酒店提供

若為四人或家庭可使用的則是「日式詠泉居一泊一食平日住宿券」，每張8,900元，約34折；另外也推出超奢華「望岳閣一泊二食平日住宿券」，每張13,799元，約36折，原價為38,752元，馬上現省約25,000元。能擁戴20坪寬敞舒適的入住空間外，特別針對此案還提供Switch 健身環，享受假期還能瘦身一波。

圖／礁溪寒沐酒店提供

最後，喜愛泡湯的民眾真的不能錯過「映之湯湯屋平日券」買十送一，一組特價20,000元約為73折優惠，還可搭配「湯屋搭配MU TABLE平日下午茶雙人券」，每張2,600起，約75折，下午茶提供海鮮、輕食沙拉、精緻鹹點與繽紛甜品等。眾多限時快閃旅展優惠請上官網查詢。

官網：www.muhotels.com

圖／礁溪寒沐酒店提供

延伸閱讀：

．「JETS嘉年華」美式樂園7月底進駐台南！16000坪爽玩30款遊樂設施

．每人最高現折1300元！全台「5飯店國旅優惠搶先跑」，加碼晚餐買1送1一次看