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為LGBTQ+族群打造更友善的旅行 「Travel Proud」旅宿旅宿認證徽章

欣傳媒／ 欣傳媒

多數人都是帶著輕鬆的心情踏上旅行，尋求放鬆有趣的體驗和冒險。然而，對台灣及世界各地的LGBTQ+ 旅人而言，他們往往遭遇截然不同的狀況。線上旅遊品牌Booking.coｍ的調查揭露，89%的台灣LGBTQ+旅人都曾在旅途中有過不舒服的經歷。

為了打造更友善舒適的旅行環境，Booking.com推出「Travel Proud 徽章」，在旅宿頁面上標示認證的LGBTQ+友善旅宿，期待未來更多旅人都能安心出遊。

通過Booking.com認證的旅宿夥伴會獲得「Travel Proud」徽章，表示此旅宿受過友善服務的訓練；圖片由Booking.com提供

過半數台灣LGBTQ+ 旅人曾在旅行時遭受歧視

Booking.com發布「Travel Proud」調查報告，為LGBTQ+ 旅人打造更友善的旅行；圖片由Booking.com提供

儘管旅遊是一場身心放鬆的美好體驗，但LGBTQ+ 族群在旅遊時往往承受難以想像的狀況。根據調查，過半數（53%）的台灣LGBTQ+ 旅人在旅行時曾遭受歧視，其中有17% 旅人表示曾遭受當地人異樣目光，甚至嘲笑或辱罵。

在這樣的擔憂之下，超過七成（74%）的LGBTQ+ 旅人表示他們在旅行中必須因為自身認同而考量安全和身心健康，更有72%的人透露他們出遊時參與的活動會因此受到影響。

台灣LGBTQ+旅人其實在意這些

雖然曾在旅行中有不理想的狀況發生，但92%的台灣 LGBTQ+ 旅人表示，目前大部分的旅遊體驗都算友善，且近九成（87%）的LGBTQ+ 旅人表示他們對想造訪的目的地有信心。

調查也顯示，近八成（76%）LGBTQ+ 的旅人對於在地注重該族群歷史的目的地興趣度高，也有近八成（77%） LGBTQ+ 旅人會搜尋專為LGBTQ+ 族群量身打造的景點或活動。

此外，80%的LGBTQ+ 旅人在預訂前也會特別了解住宿、品牌、景點和活動，能否為該族群帶來助益，更有84%的人傾向訂購支持LGBTQ+ 族群的品牌。

打造更友善的旅行！「Travel Proud徽章」認證LGBTQ+友善旅宿

近四成（38%）的LGBTQ+ 旅人希望旅遊平台能設置專門的篩選條件，幫助辨別LGBTQ+友善旅宿；圖片由Booking.com提供

當LGBTQ+ 旅人被問到希望旅遊業者能做些什麼時，近半數（49%）的人希望能更加符合他們的喜好和興趣，且37%的人希望業者能分享更多關於LGBTQ+族群在該目的地的處境，包含當地法規、宗教敏感度、衣著規範及仇恨犯罪統計資料等。近四成（38%）的人也希望旅遊平台能設置專門的篩選條件，幫助辨別LGBTQ+友善旅宿。

Booking.com 相信能讓LGBTQ+ 旅人擁有最完善及安全的旅行體驗，旅宿方所扮演的角色極為重要。因此Booking.com 向全球旅宿夥伴推出 Proud Hospitality 培訓計畫，幫助旅宿從業人員了解 LGBTQ+ 族群出遊時會遇到的挑戰與阻礙，並提供實用應答技巧及建議。

而通過認證的旅宿夥伴會獲得「Travel Proud」 徽章，表示此旅宿受過友善服務的訓練，讓 LGBTQ+ 旅人感到更安心。從2021年8月推出至今，Booking.com在全世界已有超過一萬間通過認證取得「Travel Proud」 徽章的旅宿，未來也會持續拓展認證區域，增加更多「Travel Proud」旅宿，讓世界上更多LGBTQ+旅人安心出遊。

Editor／Sasa

https://www.xinmedia.com/article/204374

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