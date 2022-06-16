「JETS嘉年華」美式樂園7月底進駐台南！16000坪爽玩30款遊樂設施

知名樂園品牌「JETS嘉年華」日前宣布於今年暑假七月下旬將正式進駐台南囉，超過30款歐美遊樂設施一次爽玩！不僅如此，還有與創意市集合作推出限定美食與文創樂園，搭配周邊台南景點，絕對可以來一趟台南旅遊！

圖／JETS 嘉年華臉書粉專

「JETS嘉年華」其實是傑城歡樂園股份有限公司專為亞洲國家創建的嘉年華樂園品牌，並授權由永傑嘉年華股份有限公司營運管理，嘉年華樂園特色主要以歐美主題樂園的遊樂設施、各式趣味遊戲與抓取娃娃等，絕對是大小朋友可以一起同樂的嘉年華樂園。這回「JETS嘉年華」正式繼高雄與桃園之後終於將在今年暑假進軍台南囉，佔地16000坪與預期超過30款遊樂設施，保證玩也玩不完。

圖／JETS 嘉年華臉書粉專

圖／JETS 嘉年華臉書粉專

至於遊樂設施目前可預期包含「搖擺波浪」、「瘋狂颶風」，「尖叫飛天輪」、「旋轉木馬」與經典「擎天海盜船」等，另外也將首次與「大益貨櫃創意市集」攜手打造限定美食跟文創商機，日前也確認將在七月下旬正式開幕與觀眾見面囉，快期待一下來一場歐美主題樂園遊玩之旅吧。更多最新資訊請洽詢「JETS 嘉年華」臉書粉專喔。

圖／JETS 嘉年華臉書粉專

臉書：https://www.facebook.com/jetscarnivalfans

圖／JETS 嘉年華臉書粉專

延伸閱讀：

．每人最高現折1300元！全台「5飯店國旅優惠搶先跑」，加碼晚餐買1送1一次看

．「東京自助遊」指日可待！JR東日本「Suica企鵝鐵盒餅乾」率先登場，台日西瓜卡迷必買