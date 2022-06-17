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為國境開放引客暖身！「大東北角觀光圈」在台穆斯林踩線體驗活動

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▲東北角暨宜蘭海岸國家風景區_福隆遊客中心。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲東北角暨宜蘭海岸國家風景區_福隆遊客中心。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處辦理「大東北角觀光圈在台穆斯林踩線體驗活動」。　圖：台灣學之旅／提供
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處辦理「大東北角觀光圈在台穆斯林踩線體驗活動」。　圖：台灣學之旅／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國境開放在即，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為積極整備疫後對接廣大的19億穆斯林旅遊市場，於日前首度辦理一日「大東北角觀光圈在台穆斯林踩線體驗活動」，活動開放報名日不到一天就額滿，參加人數共有80人，皆為來台攻讀碩博士的印尼學生及其留居在台工作的印尼家庭。

持續推動大東北角觀光圈穆斯林友善旅遊環境，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處透過驗證單位伊斯蘭商務發展有限公司及台灣學之旅有限公司聯合舉辦「大東北角觀光圈在台穆斯林踩線體驗活動」，為讓觀光圈已取得穆斯林友善驗證的業者累積接待穆斯林旅客經驗，並希望能瞭解各業者的場域及產業特色對於穆斯林旅客的吸引度。

趁國境未開放前，舉辦此踩線活動，讓長期居住在台灣的穆斯林朋友以活動體驗參與方式，實際參訪大東北角觀光圈內穆斯林友善環境的改善準備，並透過參加者的反饋意見，掌握穆斯林需求，以提升觀光圈穆斯林旅遊接待服務量能及品質，期透過此活動增加大東北角觀光圈接待穆斯林之整體知名度及穆斯林旅遊套裝路線。

▲香格里拉冬山河渡假飯店打造蘭陽平原上的地中海歐式風情。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲香格里拉冬山河渡假飯店打造蘭陽平原上的地中海歐式風情。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

一日踩線活動人數達80人，以觀光圈業者產業特色分A、B、C三條路線踩線，參訪的地方皆以取得穆斯林友善體驗活動、友善環境及友善餐飲的業者為主。包括東北角暨宜蘭海岸國家風景區福隆遊客中心、福容大飯店福隆、宜蘭人故事館、宜農牧羊場、陳家庄農園、冬山鄉農會-良食農創園區、宜蘭餐飲推廣協會、星源茶園，並於頭城農場及香格里拉冬山河渡假飯店使用穆斯林午晚餐，活動進行間在台穆斯林朋友對各項體驗活動感到興趣並熱烈參與。

其中對有帶小朋友的穆斯林家庭而言，宜農牧羊場的擠羊奶、餵羊咩咩吃草等活動深受喜愛，還有以推廣友善耕種及食農教育出名的陳家庄農園以彩米樂體驗活動接待穆斯林朋友，還有獲農委會亮點茶莊的星源茶園是以提供宜蘭冬山在地採茶及製茶體驗活動，讓穆斯林朋友認識台灣農業特色，對於穆斯林朋友最重視的Halal飲食，頭城農場豐富的在地鄉村自助午餐料理及香格里拉冬山河渡假飯店精緻的中式穆斯林合菜，都大大地讓這些穆斯林朋友讚不絕口，並且還貼心提供穆斯林友善環境如祈禱室及淨下設施，讓穆斯林朋友在台灣也能享受安心、便利又舒適的旅遊服務。

▲頭城農場也有穆斯林專屬朝拜空間。　圖：台灣學之旅／提供
▲頭城農場也有穆斯林專屬朝拜空間。　圖：台灣學之旅／提供

▲頭城農場提供穆斯林專屬餐點。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲頭城農場提供穆斯林專屬餐點。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達表示，觀光涵蓋食、宿、遊、購、行等五大基本需求，身為穆斯林及臺灣觀光推動者，更是要不遺餘力地來帶頭推動觀光圈內的穆斯林友善環境，期望透過穆斯林友善環境輔導計畫的推動，能讓觀光圈的旅遊環境更加地友善化及符合國際穆斯林旅客的需求，除了逐步完善大東北角觀光圈整體穆斯林接待環境，更希望能增加台灣穆斯林觀光商機。

▲宜蘭火車站旁幾米公園裝置藝術。　圖：台灣學之旅／提供
▲宜蘭火車站旁幾米公園裝置藝術。　圖：台灣學之旅／提供

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