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「新竹大車站」複合式跨站平台動工！　車站、古蹟、商圈、市民活動空間結合為一

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新竹大車站模擬圖；圖片提供／新竹市政府

近年來新竹市政府除了陸繼改善了新竹火車站、站前廣場改造及增設後站風雨走廊等之後，再次提出「新竹大車站」規劃案，預期整合為台灣首座「大型複合式跨站平台」。

新竹大車站模擬圖；圖片提供／新竹市政府

新竹大車站的設計將參考日本JR新宿車站的「平台施工法」及「跨站式停車站」概念，透過高架月台的方式打通前後站，方便旅客流動。在不影響現有的車站營運下，預計最快將在2029年完工。而以低成本、高效益的「跨站平台」取代高成本的「鐵路立體化（高架化、地下化）」，更評估在不影響現有車站與鐵路營運的前提下，提供市民及鐵路營運單位新選擇。新竹大車站計劃除了可以整合鐵路兩側步行動線外，同時改善火車經過時的噪音以及平交道影響車流及行人等問題。新竹大車站預計於10月啟動前期工程，包含臨時車站、第四月台及跨站陸橋等，規劃中的開放空間亦將成為假日時市民休閒活動的空間。

新竹大車站模擬圖；圖片提供／新竹市政府

「新竹大車站」計劃也預期整合周邊古蹟及公園設施及帶動周邊商圈。近幾年新竹市政府積極推動提升城市美感，從城市古蹟建築再利用，或是親子公共空間改造等，不只將舊建築翻新保留城市原有故事印象，更同時解決改善城市步行、休憩環境與基礎設施，讓市民非常有感！

林智堅市長表示，新竹大車站計畫縫合了鐵路兩側步行系統、整合大眾運輸轉乘功能及都市活動，並針對周邊公有土地進行活化利用，帶動商圈復甦。未來「大車站12345」，將以1座百年古蹟、2座南北公園、整合輕軌、火車、轉運站3個車站、將跨站平台4周連結、整合周邊5處開發區，強化新竹車站交通樞紐機能，打造台灣軌道建設新典範，也讓大新竹持續成長、發展。完成後的「新竹大車站」有著前後站立體連通廊道，平台上甚至規劃了兩座多功能公園，而列車將會從下層鐵軌空間經過，創造出一個寬闊、明亮的車站平台，不需要再經過狹小陰暗的地下道就能抵達車站，而未來更將規畫輕軌系統，進一步改善新竹市內部交通。

新竹大車站將更將適當地整合週邊古蹟及商圈空間；圖片提供／新竹市政府

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