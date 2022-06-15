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出來騎的難免要犁田　摔車後「擦傷照護處置」有撇步

欣傳媒／ 欣傳媒

從學騎車開始，摔車大概是絕大部分人都有的經驗，從前一秒還在車上，下一秒就跟地面作親密接觸了，這時皮膚擦傷的狀況也就很難避免，如果處理不當，很可能發炎，復原緩慢，或是留下難看的疤痕。

在摔車跌倒的當下，檢查四肢與頭部是否有損傷是非常重要的，如果在跌倒時也撞到了頭部，也應該評估是否可能有腦震盪現象，因為有可能當下覺得還好，或是只有一點點頭暈，但是實際狀況更糟，或許腦部已內出血而不自知，這就非常危險了。

檢查四肢或軀幹的傷口時，也須注意傷口或許不只是擦傷，雖然大多數時候都是皮膚表面的擦傷，傷口不會很深，但仍然會很痛，如果是挫傷，傷口可能就會比較嚴重，甚至會瘀血，或是更嚴重的撕裂傷，如果產生深度撕裂傷，傷口就必須縫合，這就需要深度清潔傷口及預防細菌感染。

美國崔克車隊（Trek-Segafredo）的隊醫Nino Daniele提供了擦傷處置的快速檢查表，車友們可以記一下備用：

●檢查是否更嚴重的傷害
●清潔雙手
●將傷口擦洗乾淨
●塗抹抗生素軟膏
●如果還是得繼續騎車請用衣物覆蓋來保護您的傷口
●每天清潔並換藥

如果受傷時能前往醫院、診所或由專業的醫護人員處理傷口是最好的方式，但是如果判斷覺得不嚴重，想要自己處理就好，第一步也請務必確保雙手清潔，這是避免傷口感染細菌的基本規則，先到藥局買無菌的藥用生理食鹽水、雙氧水或優碘徹底清潔傷口，Daniele 博士說：「這很痛苦，但卻是治癒的最重要一步。」

在洗澡時可以使用用於清潔傷口的特殊刷子（稱為擦洗刷）來完成，也可以僅使用毛巾和抗菌肥皂或清洗劑來完成。這個步驟的主要是確保您的傷口和周圍區域清潔，以防止發生感染。需要注意的是，這一步驟可能會讓你感覺疼痛不舒服，但這是確保徹底清潔傷口的關鍵步驟。

如果患部可能會有比較多的活動，例如在關節，就可以在患處蓋上管狀網狀彈性紗布。這種網狀紗布可以在運動時將紗布固定，避免脫落而暴露傷口。

最後還要注意飲食，要獲得足夠的營養，癒傷口需要重建皮膚和組織的基礎，以及為免疫系統提供動力來完成這項工作的能量。攝取足夠的蛋白質可確保傷口迅速癒合。

身為車隊隊醫的Daniele 博士明白車友對於受傷可能導致訓練中斷的擔憂，他表示：「只要您獲得正確的營養，就沒有必要停止騎自行車。確保你得到足夠的休息，讓你的身體從傷口和訓練中恢復正常。

Daniele 博士最後提醒車友：「如果你發現自己依照上面方式處理傷口，卻遲遲無法癒合，還產生奇怪的氣味、傷口周圍發紅和發炎，甚至流膿，那可能發生了細菌感染，盡速尋求醫生的診斷與治療」，醫生可能會開抗生素來對抗感染並阻止細菌擴散，讓你的傷口能癒合。

圖 / cyclingweekly

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欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204338

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