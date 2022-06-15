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每人最高現折1300元！全台「4飯店國旅優惠搶先跑」，加碼晚餐買1送1一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／統一度假村提供 圖右／新悦花園酒店官網
圖左／統一度假村提供 圖右／新悦花園酒店官網

最新國旅補助即將於7月15日正式開跑囉！只要於2022年7月15日至2022年12月15日，限平日(週日至週四)入住可領旅遊補助每房每晚補助800元，若民眾打滿3劑疫苗，投宿一般旅館享加碼補助500元，若未打滿三劑疫苗者，如果入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等亦可以領取加碼補助500元，最高每房每晚可補助1300元。因此UDN小編特整理4家搶先推出「國旅專案」的旅店，還有加碼活動一次看！

圖／統一度假村提供
圖／統一度假村提供

馬武督會議渡假中心

統一渡假村旗下的「馬武督會議渡假中心」配合國旅振興補助，特地推出「官網提前跑」預訂優惠，只要即日起至7月14日訂購馬武督平日雙人房，只要享有最低每房每晚4,880元起。若是平日入住可於入住結帳時直接享有額外折抵1300元國旅補助，不僅如此還能享有晚餐買1送1優惠，雙人只要780元（10％服務費另計）就可以享有2份精緻晚餐（原價1,716元），快把握時間訂起來！

地址：新竹縣關西鎮金山里34號

電話：(03)547-8888

圖／統一度假村提供
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谷關溫泉養生會館

想要夏季避暑，就一定要來到周遭可以沉浸山林美景與療癒泉水「谷關溫泉養生會館」，日前則祭出即日起至8月31日最低5,880元的一泊一食優惠專案，一樣週日至週四入住可獲得補助1,300元國旅額外折抵。另外還有獨享餐買1送1優惠，只要1500元（10％服務費另計）就能享有2客晚餐（原價3,300元），不僅如此，該專案還包含自助Buffet吃到飽、贈送赤箱香皂盒裝版、原民風格編織包、手作特色DIY、清涼冰棒每人一支與全新軟彈槍射擊體驗，當然最大特色能享有谷關特色五行湯區與原湯等設施喔，快到官網訂購吧。

地址：台中市和平區博愛村東關路一段188號

電話：(04)2595-0000

圖／統一度假村提供
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墾丁海洋體驗樂園

墾丁海洋體驗樂園則祭出最低4580元爽住雙人一泊一食優惠，若是平日入住可於入住結帳時直接享有額外折抵1300元國旅補助，不僅如此同樣享有晚餐買1送1優惠，雙人只要750元（10％服務費另計）就可以享有2份精緻晚餐（原價1,650元），不僅如此，該專案提供房型人數的早餐外，加贈嘟嘟手工餅乾、拖鞋與沉浸式海洋冒險闖關活動，跟著航海家嘟嘟闖7大關，結合7個關鍵工具及謎語闖關，完成闖關後還可以獲得神秘禮物一份。當然專案還包含每人都有的生態漫遊、戶外設施體驗活動像是旋轉嘟嘟滑水道、繩奇滑梯、沙灘滑索、海洋兒童俱樂部等，絕對可以暑假Fun一下，快揪團來場墾丁型吧！

地址：屏東縣恆春鎮鵝鑾路230號

電話：(08)885-1088

圖／統一度假村提供
圖／統一度假村提供

圖／統一度假村提供
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新悦花園酒店

位於嘉義的新悦花園酒店特地搭配國旅推出「悦迎嘉賓：國旅優惠搶先住」優惠專案，只要即日起至6月30日入住專案，一泊一食雙人原價要3960元，現在每房現折1300元最低只要2,660元起，不僅如此，每房依照房型人數搭贈早餐客數外，加贈速寶貝賽車券2張、月桃故事館免費DIY活動1次(面膜、洗手乳、乾洗手三選一)，值得一提的是需事先預約，以利安排體驗時間(最遲於體驗前2小時預約)喔。

地址：嘉義市東區後湖里保順路69號

電話：(05)277-8666

圖／新悦花園酒店官網
圖／新悦花園酒店官網

圖／新悦花園酒店官網
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國旅 谷關溫泉

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