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桃園「石門水庫熱氣球嘉年華」6/18登場 恐龍熱氣球帶你進入侏羅紀公園

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華，將於6/18登場。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華，將於6/18登場。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021年停辦的桃園石門水庫熱氣球嘉年華，將於6月18日清晨熱鬧開幕，桃園市政府觀光旅遊局特別邀請來自在台首度亮相的英國和巴西的恐龍造型熱氣球，於石門水庫南苑生態公園立球迎賓，開啟熱氣球嘉年華的序幕，活動6/18起至6/26一連九天不間斷，包括有每日熱氣球升空體驗、假日夜間光雕噴火秀、活動現場更打造成史前侏羅紀公園，帶領大朋友、小朋友一起探索恐龍世界。

▲現場有每日熱氣球升空體驗、假日夜間光雕噴火秀等精彩活動。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲現場有每日熱氣球升空體驗、假日夜間光雕噴火秀等精彩活動。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

醫護免費體驗熱氣球繫留  6/13開放網路預約報名

活動期間限定的熱氣球繫留體驗也不能錯過，每日清晨（5：30-7：30）、傍晚（16：30-18：30）準時升空，不僅可以享受搭乘熱氣球居高臨下的體驗更可俯瞰石門水庫南苑生態公園及後池美景。繫留體驗網路報名共分為6/13、6/20二個梯次，要登上熱氣球俯瞰石門水庫美景的朋友們，請把握機會上桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動官網報名；同時為感謝第一線醫護人員對於防疫的付出與奉獻，本次活動保留部分名額給桃園市醫護人員免費體驗。

除了熱氣球的繫留體驗之外，假日夜間光雕噴火秀外也相當精彩，另外還可以免費參加熱氣球博物館、熱氣球Walk in及收球等體驗，親身探索熱氣球內外兼具的奧秘，絕對不可錯過這次難得的機會，到石門水庫體驗熱氣球的魅力。

▲一系列熱氣球相關主題體驗，打造現代版侏儸紀公園探索恐龍世界。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲一系列熱氣球相關主題體驗，打造現代版侏儸紀公園探索恐龍世界。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

熱氣球嘉年華Easy Go 線上繳費離場好輕鬆

活動期間將湧入大量人潮與車潮，因石門水庫園區內停車位置有限，建議民眾將愛車停放於石門水庫溪洲旅遊服務區轉搭紅線接駁車或由高線收費站外民治、民有路路邊停車轉搭藍線接駁車免費入園。

因石門水庫園區現已改成車牌辨識系統，為避免散場擁擠，建議民眾入場後可先掃瞄活動現場停車繳費QR CODE於線上繳費，以加快離場速度。

更多活動詳情請上2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動官網（http://www.balloon.tycg.gov.tw/），或至「樂遊桃園」臉書專頁（https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）查詢。

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熱氣球 石門水庫 公園

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