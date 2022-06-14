打卡熱點預期新亮點！梨山最高教堂「耶穌堂」9月整建竣工啟用

【旅奇傳媒/編輯部報導】國內最高海拔教堂、列為歷史建築的 「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，由交通部觀光局參山國家風景區管理處動工復建，預計今年9月竣工啟用，將教堂內外全面修復，包括頂樓吊鐘、噴水池復建以及現代簡約風「無扶手」樓梯等觀景特色一一回復原貌，完工後將成為梨山新的打卡熱點，將配合高山音樂會、山谷燈光節展開一系列觀光旅遊活動。

▲通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用 屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，美不勝收。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，梨山耶穌堂具有歷史紀念價值與建築特色，整修過程中發現教堂內紅檜木屋頂天花板已少見，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，鋪上鋼筋混泥土，做成19個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶撒入光影照映下，呈現樓梯特殊的意境和美感，將會是很多網美熱愛的打卡點。

梨山耶穌堂海拔高約1,969公尺，於1969／7／29動土興建、同年12／25竣工，建築風格採哥德式教會建築，主建物為十字架造型，正前方有個噴水池和圓形廣場，建築上方有個獨立鐘塔，正門上則有蔣中正所題「耶穌堂」三個大字，距離觀光景點梨山賓館僅800公尺。

參山處於2017年整修耶穌堂景觀園區，打造成全台海拔最高的浪漫婚攝基地，並於2020年舉辦「雲端上的婚禮」。2021年再耗資3,000多萬元，將耶穌堂從裡到外，翻新修繕，要讓耶穌堂成為台灣最高、最亮眼的一顆珍珠。

主體建築修繕及再利用規劃設計工程可望於9月中旬竣工，經內部環境整理、軟硬體規劃後，將搭配12月初舉辦的山谷燈光節啟動開幕儀式，展開一連串慶祝活動，除藉由農夫市集、創意市集等活動，引導地方產 業與人文內涵與商業結合，並透過室內空間提供解說教育、泰雅工藝、體驗教室等活動，屆時將成為大台中地區及梨山火熱觀光打卡景點。

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