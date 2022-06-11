米其林二星布丁、茶酒饗宴！ 鳴日號Q4策展「大人的品飲學」 鳴日廚房3日行程6／14首賣

主打「五星服務」與「五感體驗」的臺鐵美學觀光列車鳴日號，以搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程，今年初更加入「移動的五星餐廳」鳴日廚房，今年9月底之前的訂位皆已額滿，而日前甫結束、團費高達9萬元的環島七天行程，更有超過9成的旅客整體滿意度，吸引許多客人要求加開！為持續提供旅客創新體驗，並彰顯臺灣地方特色，鳴日號觀光列車和鳴日廚房10至12月的第四季行程以「大人的品飲學」為策展主題，一次品嚐冠軍精品咖啡、台味精釀啤酒與優質花茶，走訪精品咖啡莊園與釀酒廠。

限定趟次特別邀請日本烘豆職人伊藤篤臣、咖啡王子方政倫登上鳴日號分享咖啡文化，還能享用米其林二星祥雲龍吟餐廳與Goodman Roaster聯名的阿里山咖啡布丁。此外，鳴日廚房三日行程將全新上線，與第四季鳴日號系列行程同步開賣，6月13日於雄獅旅遊官網開放老客人預購，14日上午10時正式開賣。

鳴日廚房三日行程全新上線，餐點主題為「山海原味 · 峽谷慢食」，運用飛魚、旗魚、鹹豬肉等食材入菜；圖片／雄獅旅遊提供

冠軍咖啡、好茶、美酒一次滿足

雄獅旅遊表示，鳴日號是以國際觀光列車為標準進行設計，面對接下來國境有望開放，即將迎來外籍旅客，因此將更強調連結臺灣在地特色，如6月份趟次首度推廣臺灣精品農特產，旅客可在車上品嚐有「芒果界LV」之稱的鮮切臺東夏雪芒果。10至12月份趟次則主打隨車供應以臺灣經典農產製成的飲品，包括選用競標金額5公斤52萬元的阿里山精英交流賽特等獎咖啡豆製作手沖咖啡；與臺虎精釀、蔡氏釀酒合作提供甘草芭樂、蜜餞、洛神花等風味啤酒；及堅持天然無添加、以100%臺灣在地花草果茶作為原料的小草作優質花茶，並搭配達人講座活動，希望藉此讓旅程貼近臺灣生活，帶給旅客深度且在地的旅遊體驗。

鳴日號Q4策展「大人的品飲學」將選用咖啡王子方政倫所生產種植的特等獎咖啡豆，並邀請日本烘豆職人伊藤篤臣親自監製烘焙；圖片／雄獅旅遊提供

選用咖啡王子方政倫特等獎咖啡豆邀請日本烘豆職人伊藤篤臣監製烘焙

鳴日號「大人的品飲學」策展以咖啡、茶、酒為主題，在咖啡品飲部份，將選用咖啡王子方政倫所生產種植的特等獎咖啡豆，或邀請日本烘豆職人伊藤篤臣親自監製烘焙的得獎豆，他帶著對阿里山咖啡的感動自日本來臺發展，甚至將其推廣到京都飄香。方政倫和伊藤篤臣兩位達人不僅將在限定車次登上鳴日號，與大家分享咖啡文化，還有機會在鳴日廚房行程中復刻再現米其林二星祥雲龍吟餐廳與Goodman Roaster聯名合作的阿里山咖啡布丁，並前往冠軍咖啡產地鄒築園，認識咖啡品種和杯測體驗，開啟一場細品阿里山咖啡的味蕾旅程。

鳴日號Q4策展「大人的品飲學」將供應堅持天然無添加、以100%臺灣在地花草果茶作為原料的小草作優質花茶；圖片／雄獅旅遊提供

暢飲自然花茶、臺味啤酒安排別出心裁茶酒饗宴

而在茶、酒主題方面，除了在車上可暢飲自然花茶和臺味啤酒，更安排別出心裁的茶酒饗宴，如在中福酒廠舉辦餐酒會，由唎酒師帶領品飲每支酒的特性，再搭配品嘗宜蘭在地農漁特產元素的酒食；或是前往臺東國本農場，在日閩風格建築的三合院中擺一席秋日茶宴，感受典雅的古韻風情。

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康！】

Q4限定趟次上可品嚐到米其林二星祥雲龍吟餐廳與Goodman Roaster聯名的阿里山咖啡布丁；圖片／伊藤篤臣提供

鳴日廚房三日行程「山海原味 · 峽谷慢食」確診康復者報名享優惠

10至12月第四季行程即將開賣，鳴日廚房三日行程也將全新上線，餐點主題為「山海原味 · 峽谷慢食」，強調後山部落特色和時令特產，運用刺蔥、馬告、飛魚、旗魚、鹹豬肉等食材入菜，將傳統原民料理以西餐細緻化的風格重新詮釋，佐以創意甜點，包含荖葉松露巧克力、小米鮮奶杜侖、柚香花茶栗子羊羹等，再搭配精心挑選的威石東酒莊風土酒款，打造一場別出心裁的餐酒晚宴。遊程部份將前進部落來趟原民小旅行，或徜徉在花蓮瑞穗田野之間，輕鬆體驗野奢樂趣。此外，為迎接確診康復者回歸正常生活，凡報名第四季鳴日號行程，並出示健保快易通或數位新冠病毒健康證明，即可享300元優惠。

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康！】

雄獅旅遊「鳴日號」相關資訊：https://reurl.cc/9Gxv6x

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204261