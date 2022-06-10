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「免費住宿」驚喜開搶！台北喜來登「暑期限時1泊2食」，爽吃十二廚龍蝦牛排Buffet
知名五星飯店台北喜來登大飯店自疫情以來不斷推出優惠促銷吸引顧客消費，這回為了搶攻暑期住宿優惠，特地推出限時暑期快閃「免費住宿一泊二食優惠」，再大啖雙人十二廚晚餐與翌日早餐，爽吃龍蝦，牛排與迷迭香羊排等超豪華料理。
暑期住宿檔期可說是各大飯店業者搶攻市場的最佳商機，五星「台北喜來登大飯店」也不例外，現在推出即日起至6月17日快閃8天開搶「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食優惠，只要每晚4,888元起，除了有豪華住宿體驗外，還能爽吃旗下「Buffet之王」十二廚雙人自助晚餐(原價3,278元)與翌日自助早餐(原價1,540元)，換算下來直接等於「免費住一晚」，且專案已經包含含15.5%稅金與服務費囉，不用再另外付費。
另外「暑假吃一波」一泊二食專案以人氣自助餐十二廚為吸引賣點外，還可享桌邊服務，可單點「龍蝦、黃金蟹、雪蟹腳的奢華海鮮總匯」一份，其他像是爐烤美國肋眼牛排、炭烤迷迭香羊排、乾燒大蝦、香濃蛤蠣巧達濃湯麵包盅、花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等美食統統都吃得到且真的「吃到飽」，是絕對不能錯過的好康優惠，疫情太悶了，快揪團犒賞自己吧！
台北喜來登大飯店「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食
預訂日期：6月10日至6月17日
入住日期：6月11日至7月31日
專案價格：每晚4,888元起(已含15.5%稅金與服務費)
專案內容：
(1) 入住當日享用十二廚自助餐廳晚餐1-2客
(2) 翌日享用十二廚自助餐廳豐盛早餐1-2客
(3) 免費暢看房內付費電影與會館三溫暖、健身房使用
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