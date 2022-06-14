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一秒到京都！ 「玄町本二家」濃厚日本風免出國 日月潭高評價民宿還供道地日式早餐

菓子の幸福週記／ 文、圖／菓子

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九族櫻花季開跑囉！來日月潭玩耍要住哪裡呢？菓子私心大推魚池鄉新開幕的玄町本二家，本來沒有要來南投旅遊的計畫，看到麻吉的FB分享超級心動，趁著民宿試賣優惠立馬預訂來入住，占地一甲之廣，打造原汁原味的仿日式建築，不用出國讓你一秒到京都！從早到晚都有不一樣的美麗，一待就不想走了

【玄町本二家】

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷45號

電話：0968-393057

官網：http://www.bespring.com.tw/

粉絲團：玄町本二家

玄町本二家就在魚池國小旁邊，備有超寬敞停車場，愛怎麼停就怎麼停。

本來在竹科工作的老闆，心繫家鄉雙親健康，突然一個念頭「有什麼事情比全家人在一起更重要！」，毅然決然放棄科技新貴光環，返鄉開民宿，把占地一甲的檳榔園，從整地到完工，以及周邊的綠色造景，整整耗費了3年多的時間，直到2018年12月底才開始試營運，是有觀光局合法民宿登記字號的民宿喔！

民宿為什麼會取這麼日式的名字呢？老闆笑說籌備民宿的時候，去日本旅遊懷上了小兒子，所以小名取為「本本」，才開始有了民宿名字的靈感，「玄」是老大的名字，「本」是老二的小名，在日本佔地一甲地稱為「町」，在上面蓋了兩棟房子，在家又排行老二於是玄町本二家誕生了。

雅致的庭園造景，有著大片的草地及小橋流水，濃厚的日式風格，讓人慢慢的放鬆與沉澱心靈，忘卻一切煩憂。

水池裡面養了超多魚，小朋友都很好喜歡，我們入住的這天，房客幾乎都是全家大小來玩好熱鬧，清幽的環境長輩也很喜歡來走走，日月潭是很適合親子旅遊的好所在。

去年老闆在民宿後方種植了一整排的櫻花，期待今年櫻花季的到來會盛開，融合日式建築一定非常非常的美！

左邊是老闆的家，右邊這棟才是民宿。

來到玄町本二家像是到朋友家作客一般的自在與舒適，老闆夫妻親切有禮，櫃台有提供周邊美食景點的導覽圖，因為距離魚池街很近，有山產、小吃、全聯及全家超商，晚上吃飯買宵夜都非常方便，記得跟老闆詢問哪一家鹽酥雞最好吃喔！一定要先打電話訂，晚了就吃不到啦。

周邊的旅遊景點優惠券也可以洽詢。

玄町本二家的設計，都是老闆夫妻到日本考察多次，尋訪當地的建築特色，從造型式樣、建築工法、家具擺設都是親力親為，直到找到最合適的為止

一樓是雙人房，有對外陽台，二樓則是三人房及四人房，房間的名字都用日月潭的景點來命名，像是銃櫃、貓囒、鹿篙。

隔天早餐就在櫃檯旁的餐廳享用，全日提供日月潭紅茶免費暢飲喔。

菓子入住一樓的雙人房-貓囒

沒有過多的綴飾，簡單純粹中帶有一點工業風的設計，放大了空間視覺，感覺很清爽，連吹風機都是選用跟菓子家一樣的日本品牌，超好用的。

最威的是居然每一間房間都放了一台HITACHI，真的下重本，老闆說魚池溼氣重，房間裡的榻榻米最怕潮濕，一定要有除濕機才行，附有簡單的空氣清淨功能，我們當然一進門就馬上好奇的打開來玩。

和式小客廳的設計，坐在矮桌前，想要喝茶、聊天、發呆、看電視都很方便，到處都有插座可以充電。

Queen Size 獨立筒床墊柔軟舒服，早晨望見窗外一片綠意盎然，滿滿度假氛圍。

超愛浴室的檜木香，一打開門自然芬多精的氣味撲鼻而來，心情好舒爽，採用免治馬桶，冬天不怕冷冰冰。

大大小小民宿也住過不少，第一次遇到民宿浴室有裝暖風機，入夜後有些涼意，洗澡的時候就打開暖房設定，一點都不冷了！灰熊速西。

晚上老闆不忙的時候，很歡迎一起坐下來品茶聊天，很樂意分享交流茶經，民宿裡的茶葉都是自家栽種，品質有保障，喝起來最安心，但是產量不多賣完就沒有囉！

傳統茶壺會把紅茶的香氣吸走，建議選用透明玻璃壺，一方面也便於觀察茶湯色澤，紅茶顏色太深就會泡出苦澀感，所以泡出一杯好茶時間的拿捏很重要，千萬別浪費好茶，加糖就可惜了。

★紫芽山茶散發清新香氣，入口喉韻甘甜，很適合飯後喝很解膩。

★台茶18號紅玉帶有花香、果香、肉桂香及薄荷香氣，獨有的芬芳氣息，最受大家喜愛。

★台茶21號紅韻有著柚花香氣，琥珀色茶湯溫潤甘醇，有著豐富的層次感。

★只有阿薩姆紅茶才最適合調配鮮奶茶喔！

超讓人期待的早餐時間終於來啦！完全是日本料理餐廳等級的太無敵早餐隆重登場。

聞到香噴噴的味道精神都來了，可以吃到現做的傳統日式早餐，採用自家後園種植的健康有機蔬菜水果，菜色好澎派，真是太幸福啦！

老闆都會貼心來詢問，吃不飽都可以加菜加飯加湯喔！味噌湯M先生很喜歡續了第二碗，一大早胃就暖呼呼的好滿足。

退房後不免俗地到處拍拍，甘願了才離開，真是太美了，怎麼捨得走。

到日月潭旅遊，就是要來玄町本二家住一晚，光是高規格的早餐就CP值破表，熱情推薦給澎油們。

玄町本二家

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷45號

電話：0968-393057

官網：http://www.bespring.com.tw/

粉絲團：玄町本二家

文章來源：菓子の幸福週記 FB：菓子の幸福週記

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