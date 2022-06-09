8間人氣酒吧＋數10家美食駐點！台北「酒肉市集6月11日登場」，免費入場再爽吃A5和牛堡

有美酒有美食絕對要參加！知名市集「有趣市集」今年將於6月11日至12日於圓山花博正式舉辦「酒肉好友醺然美食節」，集結超多人氣酒吧與美食，也會有超帥氣的明星調酒師親臨為消費者製作特色調酒，是近期絕對不能錯過的戶外活動。

圖／Funtasty 有趣市集臉書粉專

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原定五月要舉辦的「酒肉好友醺然美食節」因應疫情延後至6月份，不過熱情與魅力不減，主辦直接拓增駐點酒吧數量至8家，像是Indulge Bistro 餐酒館、Bar Mood Taipei 吧沐、FOURPLAY、PUN、MOD與栖.Habitatto等知名酒吧。

圖／Funtasty 有趣市集臉書粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不僅如此，美食方面還有多台外型與實力兼具的性格餐車，像是 Smokin’德州風味煙燻燒烤、Devil&Angel-惡魔天使餐車、River&Truck披薩車、Lighthouse Food Truck 燈塔餐車與FADA漢堡餐車，各種肉類餐食統統都有，最狂的是還有A5和牛系列料理如A5和牛堡、A5燒烤與A5香腸等。

圖／Funtasty 有趣市集臉書粉專

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「酒肉好友醺然美食節」也特地增設「無辣不歡激辛道專區 」，包含知名的杜甲 A-Ma、老罈香川味兒、渣男Taiwan Bistro、星高湯 x 打貓酒廠、橋釣我私廚與雷格食堂等，保證嚴選各式辣椒、花椒等辣味食材推出辛香料理，絕對是辣控的最愛。

超過數十家美酒美食的攤位廠商將駐點「酒肉好友醺然美食節」，不需任何門票都可以免費入場，值得一提的是本次活動將隨疫情滾動調整，若進入立飲區須出示三劑疫苗證明喔，所有餐食可以外帶回家享用，亦可以保持社交安全距離自備環保餐具於園區草地或空地野餐，還能享有優惠跟升級服務。快揪團親朋好友來場美酒饗宴吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有趣市集「酒肉好友醺然美食節」

日期：2022年6月11日(六)至2022年6月12日(日)

時間：下午14:00－晚間22:00（週日至晚間21:00）

地點：圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

注意事項：

1.免費入場

2.請配合量測體溫及手部消毒

3.請勿邊走邊吃

4.除飲食外請配戴口罩並勤洗手

5.進入立飲區須出示三劑疫苗証

攤位眾多，做好防疫美食美酒任君挑選。 圖／Funtasty 有趣市集臉書粉專

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