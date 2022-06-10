2022夏日松一下！ 松菸「出外人 x 夜間招待所」 臺北夜生活新地標 6／24預告開張

「2022夏日松一下 -夏喂咦！_ Summer Festival」，活動內容豐富多元；圖片提供／松山文創園區

夜間生活代表一座城市發展的多元性、活力及熱情，信義區為臺北市重要都會區，觀光客必訪勝地，疫後正常生活推動在地國旅需更具創意及深度的體驗！今年夏天，6/24至9/11期間，松山文創園區首次夜間試營運，每周五六日延長營運至晚間十時，推出36晚不同以往的夜松菸活動-「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」，以8種不同風格夜生活，打造嶄新的臺北夜生活文化新體驗！

「2022夏日松一下 -夏喂咦！_ Summer Festival」，活動內容豐富多元；圖片提供／松山文創園區

松山文創園區做為「信義松菸：新舊共融的體育文化創意蘇活區」核心場域，串連園區進駐文創商店、松菸誠品、週邊巷內店家及全新溫感共饗概念品牌，由國內創意品牌「皮爾森創意」醞釀兩年時間策劃，特別邀請台南82年老字號經典台菜名店「阿霞飯店」與《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」共同推出全台獨家期間快閃的《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見。還有生活風格品牌「出外人」結合慢節奏體驗的生活態度，打造「出外人 x 夜間招待所 Gourmet Night」全新主題市集，有許多知名品牌像純愛小吃部、日出炸雞等品牌進駐，將巴洛克花園及椰林大道變身為「轉角美食街」、「主廚快餐車」與「後花園派對」，不一樣的夜松菸提供疫後身心療癒之地，等你來體驗！

《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」帶來驚喜的沉浸式音樂劇；圖片提供／《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

夏日導遊熊寶陪您一起玩「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」松山文創園區一直以來都是國內外旅客非常喜愛的臺北城市文化觀光景點，今年啟動夜間試營運並擴大舉辦夏日松一下活動，今年主題「夏喂咦！？」以連續兩個嘆詞「喂！」跟「咦？」，傳達為期三個月超過500家文創品牌與在地店家齊聚，從早到晚推出主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、藝術裝置、療癒課程等，同時推出觀光旅遊套裝行程及數位服務導遊形式，共打造8種風格夜生活旅遊體驗。

園區與Yoga Vibes合作推出「松菸夏日瑜珈課」；圖片提供／松山文創園區

首度與四大通路攜手合作 推出文化觀光體驗遊程與國內獨家新台式食戲酒宴除此之外，「2022夏日松一下 -夏喂咦！? Summer Festival」推出37種不同類型共147堂的手作療癒課程，包含信義社大「夏夜星空練習曲」、原點美學合作「夏日兒童美術夏令營」、橙逸香氛推出「療癒夏日香氛手作課」及Yoga Vibes「松菸夏日瑜珈課」，並首度與7-ELEVEN ibon通路平台合作，即將於6/17上架販售「夏日兒童美術夏令營」，包括DIY黏土、夜光塗鴉等，歡迎暑假來園區體驗成為小小藝術家！

全臺獨家期間快閃的新台式食戲酒宴「小伴桌：初見」；圖片提供／《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

園區與雄獅旅遊及欣講堂合作推出「松菸迺迺計畫」首次結合藝文、文創、設計等一系列展演活動親子套票，規劃多達21條不同的文化體驗套裝遊程上架販售，即日起已上架販售。課程包括兒童美術夏令營、親子香氛手作以及戶外瑜珈課程等，最低千元有找，還搭配園區暑假檔期的熱門展覽，像是「角落小夥伴10週年」或是「救援小英雄波力互動」特展另加贈夏日飲品等，來松菸看展外還能體驗多元感官的手作課程，享受獨特的親子時光！此外也能選擇熱門跟團遊行程，深度體驗松菸85年歷史的古蹟魅力，以及感受文創品牌的創意巧思，為此園區特別於開賣前舉辦「雄獅旅遊領隊培訓營」，實地帶領領隊深入了解松菸古蹟場域，以及空間再利用轉型成為特色品牌的創意市場驗證場域，培訓營線上與線下共吸引80位領隊參與，收穫滿滿。

園區特別於開賣前舉辦「雄獅旅遊領隊培訓營」；圖片提供／松山文創園區

園區此次與原點美學合作推出「夏日兒童美術夏令營」；圖片提供／松山文創園區

除了療癒體驗課程外，在臺北信義區也吃得到臺灣經典辦桌，集結臺灣三大創意團隊攜手推出每年僅營業三個月的限定沈浸式體驗《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見，由宴客主人「皮爾森創意」在超過85年的松菸古蹟空間「機器修理廠」，邀請82年台南名店「阿霞飯店」推出傳承超過一甲子的台式經典舌尖好菜，像是「招牌紅蟳米糕」、「蟹肉手剝蝦羹」、「烏金醬海鮮沙拉」及小伴桌獨家「蟳、棗、粉、肝」等招牌美饌，尤其每日新鮮直送蟹黃飽滿的紅蟳，讓你品嚐橫跨320公里的限定美味！另與《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」攜手演繹驚喜的沉浸式音樂劇場，四人一桌剛剛好的小伴桌就是讓您有”呷辦桌、看好戲”結合味蕾、視覺、聽覺的三重體驗，7/1起首次在松菸重磅登場，「美味場」6/13起將在Klook平台獨家販售，「演出場」6/20於小伴桌官網正式開放，所有場次與席次有限，絕不能錯過這難得的辦桌文化新體驗！

特別邀請台南82年老字號經典台菜名店「阿霞飯店」；圖片提供／《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

蟹黃飽滿的紅蟳每日新鮮直送；圖片提供／《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

感受不一樣的夜松菸，提前預告「出外人 x 夜間招待所 Gourmet Night」與「後花園派對」將於6/24開始在松菸推出連續12週的精彩LIVE音樂現場，特別邀請包含鄭宜農、冰球樂團icyball接力開唱、輕鬆愜意的露天影城「耶耶夜影院」強檔放映、時下最夯的「Silent Disco寂靜狂歡耳機派對」，甚至邀請台灣通勤第一品牌、馬克信箱等多組人氣Podcaster現場尬聊給你聽！超過50檔精彩免費演出，立馬加入行事曆千萬別錯過！

「出外人 x 夜間招待所 Gourmet Night」包含「轉角美食街」、「主廚快餐車」與「後花園派對」；圖片提供／出外人 NOT AT HOME

「水水生活x松菸小賣所」近期重新開幕；圖片提供／松山文創園區

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