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五大樂園「6月最新優惠」一次看！　打滿3劑持小黃卡玩義大333元、生日有這4數字遊小人國只要100元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／六福村粉專、圖／小人國粉專、圖／義大世界粉專、圖／劍湖山世界粉專、圖／麗寶樂園粉專
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進入六月，為了迎接暑假及畢業季到來，五大樂園分別推出本月限定折扣，小人國強勢推出「百元專案」，只要生日的年月日裡有1、2、5或6，入園只要百元！義大世界則推出疫苗優惠，持小黃卡只要333元，六福村、麗寶樂園、劍湖山世界及也推出許多優惠，準備搶攻暑假人潮。

圖／六福村粉專
圖／六福村粉專

六福村

青春不散場．制服日：即日起至2022/08/31

正值畢業季，不只針對學生族群，擴大成「制服日」，只要穿上校服或系服(校服需含校系名稱或徽章，或穿所屬科系系服，褲、裙均可)，就能以500元的優惠價入園，不管你是在校的學生還是已經畢業的上班族，只要穿上制服都有優惠。

鐵路節＋警察節優惠：即日起至2022/6/30

警察、義警、義交或警校教職學生，出示相關證件，本人入園費390元，同行親友590元(可攜帶3人)。

任職高鐵、台鐵、捷運之員工，出示相關證件，本人入園費390元，同行親友590元(可攜帶3人)。

50周年一大一小套票999元：即日起至2022/6/30

六福集團今年過50歲生日，邀請大小朋友一起嗨，一成人一學童全日票999元。

兩隻老虎情侶套票1314元：即日起至2022/6/30

成人票2張，加贈老虎耳朵髮箍2個。

圖／小人國粉專
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小人國

民國出生年、月、日中，若有「1」或「2」或「5」或「6」任一個數字，就能以100元暢遊小人國。

僅6/11、6/12、6/18、6/19、6/25、6/26這6天適用。大、小朋友都可入場，成人須出示身分證、孩童以健保卡驗證。(注意：出生年以民國年為準，無法轉換西元年份對應)

生日優惠：

出示生日優惠COUPON券，出示本人有效身分證件驗證，當月壽星本人入園僅250元。

圖／義大世界粉專
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義大世界

打滿三劑疫苗讓你333元玩義大，即日起至2022/6/30

每周一至周五，18歲以上、打滿三劑疫苗的遊客，持小黃卡或健保快易通紀錄，以本人證件於平日現場購票，入園僅333元。

生日優惠：即日起至2022/12/31

當日壽星免費，陪同者享699元優惠，最多限3人，需與壽星同時購票入園。

圖／劍湖山世界粉專
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劍湖山世界

青春暢玩劍湖山：即日起至2022/6/30

全台大專院校在學學生(含研究生)及高三應屆畢業生，憑本人之「有效」學生證，享399元入園優惠。

高三應屆畢業生，憑111年學年度學測、統測、分科測驗或英聽測驗准考證亦可享優惠。

全民暢玩599元，需現場購票。(原價899元)下午1點後購票399元(原價450元)

星座優惠：雙子、巨蟹座現場購票僅350元

圖／麗寶樂園粉專
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麗寶樂園

「麗寶三鐵警消月」即日起至2022/6/30

高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡，本人入園只要250元。

探索世界或馬拉灣，雙園擇一，須出示相關有效證件購票，同行親友每人享500元優惠，最多限4人。

「台中市民優惠」即日起至2022/6/30

探索世界或馬拉灣，雙園擇一，本人只要299元(原價799元)，需現場購票出示符合居住地證件正本驗證(身分證或駕照)，同行親友每人享500元優惠，最多限4人，15歲以下兒童出示健保卡＋戶口名簿。

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