快訊

媽媽接送1歲女兒違停紅線遭開4張罰單 法官暖心全部撤銷

最新統計！5月1.7萬人死亡 「超額死亡」恐低估

泰國殺人警官無期徒刑：警隊改革何時業力引爆？

五星同現精彩登場！ 6月天象看這裡「創神星」發現廿週年、水星西大距、超級滿月

欣傳媒／ 欣傳媒
▲6月夜空精彩不斷，除了水星西大距、超級滿月外，還有「五星同現」及牧夫座流星雨；圖片提供／台北天文館
▲6月夜空精彩不斷，除了水星西大距、超級滿月外，還有「五星同現」及牧夫座流星雨；圖片提供／台北天文館

6月夜空精彩不斷，除了水星西大距、超級滿月外，還有「五星同現」及牧夫座流星雨。臺北天文館已於5月28日（六）17至18時，於YouTube「臺北天文館」頻道「宇宙紀事」線上講座中詳細介紹這些精彩天象，也分析了5月底武仙座流星暴、近期重要天文發現，如首次拍攝到銀河系中心超大質量黑洞影像等，歡迎大家回放觀看！

太陽系傳奇「創神星」發現廿週年，天文館捕捉其比肉眼可見暗十萬倍微弱身影！

廿年前，也就是2002年6月4日，天文學家在冥王星軌道外發現了一顆新的星體：創神星(Quaoar)，引發後續一連串重大天文革命，也改寫了從小學到大學的教科書！臺北天文館在這個傳奇發現的廿週年之際，拍攝了遠在62.6億公里外，亮度僅18.9等，比肉眼可見極限還暗將近十萬倍的創神星微弱身影，見證了人類對太陽系遙遠邊疆的無盡探索。創神星直徑1,121公里，約為冥王星的一半大，由美國天文學家Chad Trujillo與Michael Brown發現，在當時是太陽系中比冥王星還遠的最大星體，甚至被視為第十顆行星的候選者。創神星的發現也加速了天文學界對冥王星軌道外星體搜尋的腳步。隨著越來越多更大更遠星體的發現，最終導致2006年冥王星被改分類為新制定的「矮行星」，自此「九大行星」成為歷史名詞。目前除了冥王星外，還有穀神星、妊神星、鳥神星與鬩神星等共5顆矮行星，許多學者建議將創神星等也列入矮行星。創神星與太陽的平均距離為43.7天文單位（約65.4億公里），比冥王星的39.5天文單位還遠，大約288.8年才公轉一圈，因為離太陽太遠，表面溫度只有42K（-231℃）。它被賦予小行星編號第50000號，以這個特殊的數字來紀念其在天文學上的重大意義。

▲太陽系傳奇「創神星」發現廿週年，天文館捕捉其比肉眼可見暗十萬倍微弱身影；圖片提供／台北天文館
▲太陽系傳奇「創神星」發現廿週年，天文館捕捉其比肉眼可見暗十萬倍微弱身影；圖片提供／台北天文館

6月水星西大距、超級滿月、五星同現！精彩登場

6月14日19時52分是今年第一個「超級滿月」的發生時刻，而傍晚18時44分才剛從地平線升起的滿月，在地平面景物的視覺效應下，將是又大又亮，超級美麗！今年第二次的水星西大距則發生在6月16日，在曙光出現前的4點半前後，可以在東方耀眼金星與地平線中間找到這顆0.3等的白色行星，若透過30倍以上的小望遠鏡還可以看出它精巧如弦月般的外觀。6月中旬到月底的曙光前，則是觀賞「五星同現」的最佳時段。此時肉眼可見的五顆行星：水星、金星、火星、木星和土星依序由下而上，從東北方低空到南方天空，橫跨半個天幕排成一列，是能夠一次飽覽五星的難得機會。其間還有月球每天以不同月相「插隊」遊移於各行星間，非常有趣，其中以6月23日「火星合月」兩星體相距僅約1.5度最為接近。6月牧夫座流星雨則是平時不起眼的小流星雨，每小時約僅1、2顆，但1998年曾爆發每小時超過百顆的盛況！今年極大期預估出現在6月27日夜間至28日天亮前，當天月象接近朔，觀察條件極為良好，不知是否會再現盛況！

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/168171

曙光 美國

延伸閱讀

殺破狼周運勢／天蠍閃電陷入新戀情 摩羯工作優異被肯定

他把太陽系按比例縮小到台灣地圖上 網笑：台北果真是蛋黃區

唐綺陽星座運勢週報：牡羊小心老毛病復發 天蠍遇條件好對象

殺破狼周運勢／白羊感到經濟吃緊 天蠍注意血光之災

相關新聞

露營新體驗！ 6大Glamping「中部、南部」奢華式露營地懶人包，保證你吃喝玩樂超盡興

走出露營帳篷一抬頭，漫天星空，與親朋好友一起野炊、一起談心、一起賞景，重點是完全不用自己扛器具、搭帳篷、準備飲用水和食材、生火烹煮等，因為露營區一應俱全，通通幫你準備妥當，你只要一卡皮箱即可入住！台灣吹起一股Glamping奢華露營風，打破傳統露營框架，主打懶人露營，由營方一手包辦搭起神殿帳、宮廷帳、狩獵帳，甚至是帳篷內就有私人衛浴設備、電器備品和戶外餐桌椅等全包式服務，讓沒有露營經驗的露營新手即便沒有裝備，也能優雅又奢華的享受露宿大自然的樂趣。

8間人氣酒吧＋數10家美食駐點！台北「酒肉市集6月11日登場」，免費入場再爽吃A5和牛堡

有美酒有美食絕對要參加！知名市集「有趣市集」今年將於6月11日至12日於圓山花博正式舉辦「酒肉好友醺然美食節」，集結超多人氣酒吧與美食，也會有超帥氣的明星調酒師親臨為消費者製作特色調酒，是近期絕對不能錯過的戶外活動。

五大樂園「6月最新優惠」一次看！　打滿3劑持小黃卡玩義大333元、生日有這4數字遊小人國只要100元

進入六月，為了迎接暑假及畢業季到來，五大樂園分別推出本月限定折扣，小人國強勢推出「百元專案」，只要生日的年月日裡有1、2、５或６，入園只要百元！義大世界則推出疫苗優惠，只要333元，六福村、麗寶樂園、劍湖山世界及也推出許多優惠，準備搶攻暑假人潮。

整理包／搶攻618商機！4大超商線上平台、App推限時優惠　家電、美食、日用品全都有

為了提供消費者更便利的購物管道，4大超商除了實體門市之外，也積極布局App與線上商城，適逢618網購年中大檔，4大超商也...

全球唯一HELLO KITTY熱氣球！ 「臺灣國際熱氣球嘉年華」7/2台東登場 7場光雕盛宴為防疫醫護加油

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」活動將於7月2日舉辦，臺東縣政府於鹿野高台舉辦全國記者會，縣長饒慶鈴宣告並公布今年即將回歸的7場熱氣球光雕音樂會場次時間。饒慶鈴表示，熱氣球已經

原來彰化這麼多牧場！彰化8處「觀光牧場+休閒農場」 與萌萌動物相伴一整天

udn走跳旅遊／螞蟻 彰化農場推薦 彰化牧場推薦 | 發覺自己居住的彰化縣是個牧場富翁縣市，很多牧場都有開放讓消費者參觀以及購買自家牧場商品，精選八家牧場跟觀光農場，假日就帶小朋友到牧場餵牛吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。