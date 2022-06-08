五星同現精彩登場！ 6月天象看這裡「創神星」發現廿週年、水星西大距、超級滿月

6月夜空精彩不斷，除了水星西大距、超級滿月外，還有「五星同現」及牧夫座流星雨。臺北天文館已於5月28日（六）17至18時，於YouTube「臺北天文館」頻道「宇宙紀事」線上講座中詳細介紹這些精彩天象，也分析了5月底武仙座流星暴、近期重要天文發現，如首次拍攝到銀河系中心超大質量黑洞影像等，歡迎大家回放觀看！

太陽系傳奇「創神星」發現廿週年，天文館捕捉其比肉眼可見暗十萬倍微弱身影！

廿年前，也就是2002年6月4日，天文學家在冥王星軌道外發現了一顆新的星體：創神星(Quaoar)，引發後續一連串重大天文革命，也改寫了從小學到大學的教科書！臺北天文館在這個傳奇發現的廿週年之際，拍攝了遠在62.6億公里外，亮度僅18.9等，比肉眼可見極限還暗將近十萬倍的創神星微弱身影，見證了人類對太陽系遙遠邊疆的無盡探索。創神星直徑1,121公里，約為冥王星的一半大，由美國天文學家Chad Trujillo與Michael Brown發現，在當時是太陽系中比冥王星還遠的最大星體，甚至被視為第十顆行星的候選者。創神星的發現也加速了天文學界對冥王星軌道外星體搜尋的腳步。隨著越來越多更大更遠星體的發現，最終導致2006年冥王星被改分類為新制定的「矮行星」，自此「九大行星」成為歷史名詞。目前除了冥王星外，還有穀神星、妊神星、鳥神星與鬩神星等共5顆矮行星，許多學者建議將創神星等也列入矮行星。創神星與太陽的平均距離為43.7天文單位（約65.4億公里），比冥王星的39.5天文單位還遠，大約288.8年才公轉一圈，因為離太陽太遠，表面溫度只有42K（-231℃）。它被賦予小行星編號第50000號，以這個特殊的數字來紀念其在天文學上的重大意義。

▲太陽系傳奇「創神星」發現廿週年，天文館捕捉其比肉眼可見暗十萬倍微弱身影；圖片提供／台北天文館

6月水星西大距、超級滿月、五星同現！精彩登場

6月14日19時52分是今年第一個「超級滿月」的發生時刻，而傍晚18時44分才剛從地平線升起的滿月，在地平面景物的視覺效應下，將是又大又亮，超級美麗！今年第二次的水星西大距則發生在6月16日，在曙光出現前的4點半前後，可以在東方耀眼金星與地平線中間找到這顆0.3等的白色行星，若透過30倍以上的小望遠鏡還可以看出它精巧如弦月般的外觀。6月中旬到月底的曙光前，則是觀賞「五星同現」的最佳時段。此時肉眼可見的五顆行星：水星、金星、火星、木星和土星依序由下而上，從東北方低空到南方天空，橫跨半個天幕排成一列，是能夠一次飽覽五星的難得機會。其間還有月球每天以不同月相「插隊」遊移於各行星間，非常有趣，其中以6月23日「火星合月」兩星體相距僅約1.5度最為接近。6月牧夫座流星雨則是平時不起眼的小流星雨，每小時約僅1、2顆，但1998年曾爆發每小時超過百顆的盛況！今年極大期預估出現在6月27日夜間至28日天亮前，當天月象接近朔，觀察條件極為良好，不知是否會再現盛況！

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